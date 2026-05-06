Toter Delfin hatte „Schusswunden“: Grausamer Fund an der Adria

Nahe dem beliebten kroatischen Badeort Umag wurde am Mittwoch in der Früh ein grausiger Fund gemacht. Ein bereits verwester Delfinkadaver lag dort am Strand – seine Wunden deuten auf eine Erschießung hin.

In den warmen Monaten zieht es viele Österreicherinnen und Österreicher nach Kroatien. Eine beliebte Urlaubsdestination ist das auf der Halbinsel Istrien gelegene Örtchen Umag. Etwas weiter nördlich, in Bašanija, wurde am Mittwoch in der Früh eine schreckliche Entdeckung gemacht. Ein bereits verwesender Delfinkadaver lag dort an einem Strand. Die Finder alarmierten die Polizei, die die Leiche des Tieres genauer unter die Lupe nahm.

Verletzungen deuten auf Erschießung hin

Dann kam der Schock: Sie fanden Verletzungen, die nach Schusswunden aussahen, wie das kroatische Nachrichtenportal „24sata“ berichtete. Darum geht die Polizei aktuell davon aus, dass der Delfin erschossen wurde. Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen, der Kadaver wird nun im Institut für Veterinärpathologie untersucht. Die Polizei kündigte an, wegen des Verdachts der Tötung und Misshandlung von Tieren Anzeige gegen unbekannt bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zu erstatten.