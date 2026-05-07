Nicht mehr verwenden: Rückruf von „Labubu“-Imitaten

TEDi ruft Plüschtiere, die Zeitraum vom 29. Juli bis 5. November 2025, gekauft wurden zurück. Grund sind erhöhte Weichmacherwerte. Bei den betroffenen Produkten handelt es sich um "Labubu"-Imitate.

TEDi ruft bundesweit Plüschtiere mit der Artikelnummer 78008003951000001000 zurück. Die Produkte wurden zwischen dem 29. Juli und dem 5. November 2025 verkauft. Grund sind erhöhte Werte der Weichmacher DEHP und DBP, die gesundheitsschädlich sein können. “ Von einer weiteren Verwendung der Plüschtiere wird abgeraten“, heißt es gegenüber der Öffentlichkeit.

10 Euro zurück oder Ersatzartikel

Betroffen sind alle Artikel aus diesem Zeitraum. Kunden sollen die Plüschtiere nicht weiter verwenden und können sie in jeder Filiale gegen 10 Euro oder einen Ersatzartikel umtauschen. Der Rückruf erfolgt vorsorglich im Rahmen der Produktsicherheitsvorgaben. “ Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde,“ stellt TEDi abschließend klar.

©TEDi

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 09:02 Uhr aktualisiert