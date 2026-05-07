Grundlos: 54-Jähriger prügelt zwei Frauen krankenhausreif

Bereits in den Dienstagmorgenstunden, am 5. Mai 2026, hat ein 54-jähriger Mann in Bregenz zwei ihm unbekannte Frauen attackiert und sie schwer verletzt, berichtet die Polizei nun.

Ohne ersichtlichen Grund hat der 54-Jährige in einer Tiefgarage eine Frau angegriffen, die die Attacke abwehren und zu Anrainern flüchten konnte. Kurz darauf attackierte er im Nahbereich eine weitere Frau, brachte sie zu Boden und schlug auf sie ein. Mehrere Passanten bemerkten das, griffen ein und hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf.

54-Jähriger in psychiatrische Einrichtung gebracht

Beide Frauen wurden bei dem Vorfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 54-Jährige wurde schließlich festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sind noch nicht abgeschlossen, heißt es seitens der Beamten.