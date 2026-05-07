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/ ©Pexels / RDNE Stock project
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Frau, die Angst hat.
Zwei Frauen wurden von dem Mann verletzt.
Bregenz
07/05/2026
Polizeieinsatz

Grundlos: 54-Jähriger prügelt zwei Frauen krankenhausreif

Bereits in den Dienstagmorgenstunden, am 5. Mai 2026, hat ein 54-jähriger Mann in Bregenz zwei ihm unbekannte Frauen attackiert und sie schwer verletzt, berichtet die Polizei nun.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)

Ohne ersichtlichen Grund hat der 54-Jährige in einer Tiefgarage eine Frau angegriffen, die die Attacke abwehren und zu Anrainern flüchten konnte. Kurz darauf attackierte er im Nahbereich eine weitere Frau, brachte sie zu Boden und schlug auf sie ein. Mehrere Passanten bemerkten das, griffen ein und hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf.

54-Jähriger in psychiatrische Einrichtung gebracht

Beide Frauen wurden bei dem Vorfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 54-Jährige wurde schließlich festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sind noch nicht abgeschlossen, heißt es seitens der Beamten.

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