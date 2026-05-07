Gratis: Diskonter verschenkt 1.000 Einkäufe österreichweit

Die Teuerung macht den Österreichern weiterhin zu schaffen, neben den Tankpreisen kostet auch der Lebensmitteleinkauf immer mehr. Bei Penny überrascht man nun mit einer besonderen Aktion.

Von 7. bis 12. Mai 2026 gibt es beim Markendiskonter Penny nämlich 1.000 Einkäufe in allen Filialen in ganz Österreich geschenkt. Dabei ist alles bewusst einfach gehalten: Kunden, die gratis einkaufen, werden per Zufallsgenerator ermittelt und direkt an der Kassa mit der guten Nachricht überrascht. „Wir wissen, dass jeder gesparte Euro zählt. Deshalb überlegen wir laufend, wie wir unseren Kund:innen im Alltag helfen können – nicht nur über dauerhaft günstige Preise, sondern auch mit zusätzlichen Impulsen und Aktionen, die Freude machen“, so Johannes Greller, PENNY Geschäftsführer Österreich.

©PENNY / Robert Harson Auch Penny-Geschäftsführer Johannes Greller feiert die Gratis-Einkäufe und das Jubiläum.

Datum der Gratis-Einkäufe bei Penny kein Zufall

Das Datum Anfang bis Mitte Mai ist übrigens kein Zufall. Vor genau einem Jahr hat Penny nämlich einen umfassenden Marken-Relaunch vollzogen, auch damals hat man die nun stattfindende Aktion schon gebracht. Alles dazu hier auf 5min.at: PENNY schenkt 1.000 Österreichern den Einkauf. Dabei hat man sich nicht nur klar als Markendiskonter positioniert, auch das Ladenbild hat sich geändert. Zusätzlich hat man seither auch das Maskottchen „WOWY“, das nun ebenfalls seinen ersten Geburtstag feiert. Die 1.000 Gratis-Einkäufe sind Teil dieses Jubiläums.