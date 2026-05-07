ATX Leitindex auf Allzeithoch: Erstmals 6.000 Punkte erreicht

Die Lage im Nahen Osten entspannt sich. Das spiegelt sich auch in den nationalen und internationalen Märkten wider. Seit Tagen steigen die Kurse an der Börse wieder, auch an der Wiener Börse geht es bergauf.

Am Donnerstag, dem 7. Mai, kletterte der Kurs des Leitindex ATX erstmals auf ein Allzeithoch von 6.000 Punkten. Vor allem seit Jahresbeginn verzeichnet der Aktienindex eine Performance von etwas mehr als 12 Prozent. Auch an den europäischen und internationalen Märken steigen die Aktienkurse langsam nach oben. Durch eine mögliche Vereinbarung für ein Kriegsende zwischen den USA und dem Iran gab es zuletzt Entspannungssignale, wodurch die Risikobereitschaft der Markteilnehmer wieder etwas zunahm.