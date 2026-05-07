System-Sensation: Lotto-Sechser hat auch Zusatzzahl am Schein

Zum achten Mal in der Lotto-Geschichte Österreichs ist am Mittwoch, 6. Mai 2026, ein Siebenfachjackpot geknackt worden. Und das gleich von vier Personen. Einer der vier hatte dabei eine wahre Sensation am Schein.

Die Lotto-Ziehung vom Mittwoch, 6. Mai 2026, hat nicht weniger als acht Hauptgewinne gebracht.

Die Lotto-Ziehung vom Mittwoch, 6. Mai 2026, hat nicht weniger als acht Hauptgewinne gebracht.

Das ist auch gleich eine Premiere, vier Sechser hat es bei den bisherigen sieben Siebenfachjackpots nämlich noch nicht gegeben. Jeder der vier Sechser wird dennoch zum Multimillionär, gibt es doch jeweils mehr als 2,1 Millionen Euro zwei Mal nach Tirol und je einmal nach Niederösterreich und an einen win2day-Teilnehmer. Letzterer hat den Sechser übrigens mit dem System 0/12 erzielt. Dabei hat der Gewinner nicht nur die sechs Richtigen sondern auch die Zusatzzahl angekreuzt.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Lotto-Ziehung bringt zehn (!) Fünfer mit Zusatzzahl

Das bringt dem Glücklichen zusätzlich zum Sechser auch noch sechs Fünfer mit Zusatzzahl. Er oder sie gewinnt damit noch einmal über 140.000 Euro zusätzlich. Die weiteren vier Fünfer mit Zusatzzahl zu je mehr als 24.000 Euro gehen zwei Mal nach Kärnten, einmal nach Niederösterreich und einmal nach Wien, berichten die Österreichischen Lotterien.

Vier Joker-Gewinner bei Lotto-Ziehung

So viele Lotto-Sechser es gegeben hat, so wenige waren es bei LottoPlus. Den Hauptgewinn konnte hier niemand abräumen, weshalb die 98 Fünfer je mehr als 6.500 Euro bekommen. Ganz im Gegensatz zum Joker. Auch hier hatten vier Österreicher die richtigen Zahlen am Schein. Einmal in Kärnten, in Oberösterreich, im Burgenland und via win2day wurden die Tipps abgegeben, jeder einzelne davon ist mehr als 131.000 Euro wert. In der folgenden Infobox findet ihr die gezogenen Zahlen vom Mittwoch.