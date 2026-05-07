Lkw weicht Straßensperre aus und kracht frontal in E-Scooter

Schwerer Unfall auf der B151: Ein E-Scooter-Lenker prallte frontal mit einem Lkw zusammen und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag, dem 6. Mai, auf der B151 im Bereich Loibichl im Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) ereignet. Ein 43-jährige slowakische Staatsangehörige aus dem Bezirk Vöcklabruck war gegen 13.15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Freilandstraße B151 von Maierhof kommend in Richtung Mondsee unterwegs. Laut Polizei dürfte er unmittelbar vor dem Ortsanfang von Loibichl den Linksabbiegestreifen befahren haben. Zur selben Zeit war ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit einem Lastkraftwagen im Ortsgebiet von Loibichl in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Lkw wich Straßensperre aus

Kurz vor dem Ortsende von Loibichl lenkte der 44-Jährige seinen Lkw nach links in Richtung Fahrbahnmitte. Grund dafür war ein auf dem rechten Fahrstreifen aufgestelltes Scherengitter samt Hinweis auf eine bevorstehende Straßensperre. Dabei kam es laut Landespolizeidirektion Oberösterreich in etwa in der Straßenmitte zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden E-Scooter-Lenker. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 43-Jährige zu Boden geschleudert.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der E-Scooter-Lenker trug laut Polizei keinen Helm. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Salzburg geflogen. Ein mit dem 44-jährigen Lkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.