Schwerer Unfall mit Bundesheer-Bus auf Autobahn in Niederösterreich

Auf der S33 bei St. Pölten Nord vor der Auffahrt auf die A1 kollidierte ein Lkw mit einem Bus des österreichischen Bundesheers. Bei einem Überholmanöver touchierte der Lkw den Bus, welcher infolge dessen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Wegweiser prallte. Im Bus sollen sich ein 50-jähriger Busfahrer und ein Zivildiener befunden haben. Beide Personen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde auch der 43-jährige Lenker des Lkw verletzt, wie Medien berichten.

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