Wiener Künstlerin fährt nackt am Jetski durch Venedig

Die 40-jährige Valentina Holzinger eröffnet den Österreich-Pavillon der Biennale di Venezia mit ihrem Projekt "Seaworld Venice". Schon jetzt sorgt die Künstlerin für Aufsehen. Ihre Show soll nackt stattfinden.

Am 9. Mai startet die Biennale am Lido, doch schon im Vorfeld gibt Performance-Künstlerin Florentina Holzinger Einblicke in ihre geplante Performance. Sie ist bekannt dafür, nackte Frauenkörper in exponierten Aktionen zu zeigen, sich ins eigene Fleisch zu schneiden oder ab und zu auf der Bühne Darmprodukte fallen zu lassen. Nun will sie ordentlich Gas geben, ohne Kleider.

Kopfüber die Glocke läuten, textilfrei am Jetski sitzen

Florentina Holzinger fährt nackt Jetski, läutet kopfüber die Glocken und sitzt genauso auch über einer sich drehenden Wasser-Installation. Zudem soll Holzinger eine Performance in Venedig planen, bei der sie und andere durch den Urin von Besuchern tauchen müssen. Neben einem Tanker, in dem sie – auch nackt – unter Wasser zu sehen ist, befindet sich eine mobile Toilette, die „part of the performance“ ist. So viel wird schon vorab angedeutet. Auf Instagram hat die Wienerin fast 90.000 Follower. Interessierte und Fans können dort auch Vieles mitverfolgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 19:20 Uhr aktualisiert