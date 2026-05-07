Mediashop-Insolvenz: Investorengruppe hat große Pläne

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun bekanntgibt, scheint der Verkauf der insolventen Mediashop GmbH bzw. deren Konkursmasse immer weiter fortzuschreiten. Was das jetzt bedeutet, erfahrt ihr hier bei uns.

Die Mediashop GmbH ist in die Insolvenz geschlittert, eine Investorengruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, Mediashop wieder an die Spitze des Teleshoppings zu befördern.

Die Mediashop GmbH ist in die Insolvenz geschlittert, eine Investorengruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, Mediashop wieder an die Spitze des Teleshoppings zu befördern.

Ende Februar ist die österreichische Mediashop GmbH, seines Zeichens Pionier des Teleshoppings, in die Insolvenz geschlittert. Geplant war eine Fortführung des Unternehmens, ein Sanierungsplan sollte der bekannten Firma auf die Sprünge helfen. Doch schon bald war klar, dass das wohl schwer wird. Früh war die Rede von einer Schließung des Unternehmens, der Sanierungsplan wurde schon im März zurückgezogen. Genaueres dazu unter anderem hier: Mediashop-Insolvenz: „Bereits in den ersten Tagen war festzustellen…“.

19 Millionen Euro an Forderungen festgestellt, 12 Millionen bestritten

Wie der AKV nun berichtet, wurden bisher Forderungen in Höhe von 31 Millionen Euro angemeldet, davon sind 19 Millionen Euro festgestellt und zwölf Millionen Euro bestritten. Von der Insolvenz sind 163 Dienstnehmer betroffen, wobei bis auf ein kleines Kernteam, das mit 20 Wochenstunden weiter beschäftigt ist und für die Abwicklung des Konkursverfahrens erforderlich ist, die Dienstverhältnisse schon beendet wurden.

Mediashop-Insolvenz: Details über einzelne Positionen „fast abgeschlossen“

Eine heimische Investorengruppe dürfte nun wohl den Warenbestand, das Inventar, die Markenrechte und die IP-Rechte kaufen, wie es heißt. Das Kaufgespräch würde sich jedenfalls bereits in der Endphase befinden. Während die Identität der Käufer für die Öffentlichkeit noch unbekannt bleibt, seien die Details der einzelnen Positionen „fast abgeschlossen“, so der AKV weiter. Mediashop soll mit der Investorengruppe wieder „an die Spitze des Teleshoppings“ gebracht werden, der Personalbestand soll ebenfalls aufgestockt werden.

Keine verbindliche Aussage über Quotenaussicht

Das Baurecht an der Betriebsliegenschaft ist verpfändet, wobei die Pfandrechtsgläubigerin ein Angebot vorgelegt hat, das über dem bislang vorliegenden Angebot liegt. Für die Insolvenzgläubiger dürfte das jedoch irrelevant sein, trotz des höheren Angebots ist für sie nämlich kein Erlös zu erwarten. Und der AKV abschließend: „Über eine Quotenaussicht für die allgemeinen Insolvenzgläubiger kann derzeit keine verbindliche Aussage getroffen werden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 17:02 Uhr aktualisiert