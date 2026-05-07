Salzburg: Betrunkener fährt Wanderin nieder

Eine 64-Jährige aus Bramberg (Bezirk Pinzgau, Salzburg) war gerade auf einem Wanderweg unterwegs, als die ein Alko-Lenker streifte. Die Frau liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Eine Wandergruppe war gerade am Bramberger Sonnberg unterwegs, als ein stark betrunkener Mann mit seinem Auto eine 64-Jährige niederfährt.

Eine Wandergruppe war gerade am Bramberger Sonnberg unterwegs, als ein stark betrunkener Mann mit seinem Auto eine 64-Jährige niederfährt.

Der Unfall geschah auf dem Bramberger Sonnberg. Laut Berichten des ORF Salzburg war die Frau gerade mit drei weiteren Personen wandern, als sich der schwer betrunkene Lenker näherte. Die Frau stürzte bei dem Unfall schwer. Zuerst leisteten ihre Begleitpersonen Erste Hilfe, danach übernahm das Rote Kreuz. Mit schweren Verletzungen wurde die 64-jährige Pinzgauerin ins Krankenhaus Zell am See gebracht.

Lenker hatte mehr als 2 Promille im Blut

Bei den folgenden Ermittlungen der Alpinpolizei wurde bei dem Autofahrer auch ein Alkotest durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann über zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Er musste den Führerschein abgeben, durfte nicht mehr weiterfahren und bekommt mehrere Anzeigen. Außerdem soll es ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung geben.