Über steiles Gelände gestürzt: 90-Jähriger tot aufgefunden
Eine Suchaktion in Schwendt (Bezirk Kitzbühel, Tirol) verlief erst negativ, dann herrschte am Donnerstag Vormittag Gewissheit: Ein als vermisst gemeldeter 90-jähriger deutscher Wanderer ist tot.
Am frühen Abend des 6. Mai wurde ein 90-jähriger deutscher Urlauber bei der Polizei Kössen (Bezirk Kitzbühel, Tirol) als vermisst gemeldet. Der Mann war von einer Wanderung im Bereich Ochswies nicht zurückgekehrt.
Pensionist dürfte über steiles Gelände abgestürzt sein
Eine Suchaktion wurde angelegt. Diese verlief erst ergebnislos und wurde zu Mitternacht abgebrochen. In der Früh wurde sie fortgesetzt – gegen 9 Uhr wurde der Abgängige in unwegsamem Gelände tot aufgefunden. Nach bisherigen Ermittlungsstand dürfte der 90-Jährige über steiles Gelände abgestürzt sein. An der Suche waren die Bergrettung Kössen, Bergrettungssuchhunde, ein Polizeidiensthund, die Alpinpolizei, Polizeihubschrauber und mehrere Polizeistreifen beteiligt.