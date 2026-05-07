Risikowolf im Bezirk Landeck zum Abschuss freigegeben

Die Tiroler Landesregierung hat am Donnerstag die Abschussverordnung für einen Risikowolf im Bezirk Landeck erlassen. Die Verordnung ist mit der Kundmachung ab 7. Mai in Kraft getreten und gilt bis zum 10. Juni.

In den vergangenen Tagen wurde im Gemeindegebiet von Galtür (Bezirk Landeck, Tirol) ein Wolf mehrmals in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern nachgewiesen. Sowohl durch eine Sichtungsmeldung als auch im Zusammenhang mit einem Rissereignis. Deshalb gilt ab heute, Donnerstag, den 7. Mai die Abschussverordnung im Bezirk Landeck.

Land Tirol bittet Bevölkerung darum, Sichtungen zu melden

Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. Weitere Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs.