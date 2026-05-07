Gewaltfreie Erziehung: ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne mit Antrag

Lehrerinnen und Lehrer hätten früher "nachhelfen" dürfen, wenn Kinder nicht gespurt hätten und hätten sich damals "Respekt verschafft". Mit dieser Aussage hat Herbert Kickl (FPÖ) am 1. Mai für großes Aufsehen gesorgt.

Mit einen gemeinsamen Entschließungsantrag bekannten sich am Donnerstag ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne in der Bundesratsitzung „klar zur gewaltfreien Erziehung“. Im Antrag nahmen sie Bezug auf eine Rede von FPÖ-Obmann Herbert Kickl vom 1. Mai. In dieser habe Kickl laut den Antragsstellern „zu Gewalt an Kindern“ aufgerufen und dies sei „völlig inakzeptabel“. FPÖ-Bundesrat Andreas Arthur Spanring (FPÖ/Niederösterreich) entgegnete, dass die entsprechende Aussage Kickls „bewusst missverstanden“ werde und verwies darauf, dass sich die FPÖ laufend mit eigenen Anträgen für mehr Gewaltschutz einsetze.

Grünes Licht für Novelle des Privatschulgesetzes

Grünes Licht gab es mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und FPÖ für eine Novelle des Privatschulgesetzes. Der Bericht zu EU-Vorhaben im Jahr 2026 im Bildungsbereich wurde mehrheitlich – ohne die Stimmen der FPÖ – zur Kenntnis genommen.

Gewalt „kein legitimes Erziehungsmittel“

Körperliche Züchtigung sei kein legitimes Erziehungsmittel, sagte Daniela Gruber-Pruner (SPÖ/Wien) und verwies auf diesbezüglich geltende Gesetze. Pädagoginnen und Pädagogen müssten sichere Bezugspersonen für Schülerinnen und Schüler sein, so Pruner und verurteilte eine Rede von Herbert Kickl vom 1. Mai. In dieser hätte Kickl davon „geschwärmt“, dass Lehrerinnen und Lehrer früher „nachhelfen“ durften, wenn Kinder nicht gespurt hätten und sich damit „Respekt verschafft hätten“ – und dies hätte damals „niemand geschadet“.

Kind lerne durch Ohrfeige keinen Respekt, sondern Angst

Gewalt in der Erziehung habe nachweislich negative Auswirkung auf die Entwicklung der Kinder, sagte Simone Jagl (Grüne/Niederösterreich) Denn ein Kind lerne durch eine Ohrfeige nicht Respekt, sondern Angst. Gewalt in der Erziehung sei kein pädagogisches Mittel, sondern ein Machtinstrument. Wer Gewalt in der Erziehung verharmlose, verharmlose Gewalt in der Gesellschaft, so Jagl.

FPÖ lehnte Entschließungsantrag ab

Inhaltlich sei der eingebrachte Entschließungsantrag unterstützenswert, allerdings sei dieser derart „polemisch geschrieben“, dass ihn seine Fraktion ablehnen müsse, sagte Andreas Arthur Spanring von der FPÖ Niederösterreich. Die gegen die FPÖ in der Debatte entgegengebrachten Anschuldigungen wies er „auf das entschiedenste zurück“. Die Aussage Kickls bei der Festzelt-Veranstaltung am 1. Mai würde von den Antragstellerinnen und Antragstellern bewusst falsch verstanden werden, so Spanring.