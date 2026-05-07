Drei Tote nach Schüssen in Linz: Abschiedsbrief wurde gefunden

Nach der tödlichen Schussattacke in Linz-Urfahr liegen nun neue Details vor. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Ein 88-Jähriger aus Linz soll seine Frau, seine Tochter und dann sich selbst erschossen haben.

Ein 88-Jähriger aus Linz soll seine Frau, seine Tochter und dann sich selbst erschossen haben.

Am Donnerstag kam es zu einer schrecklichen Bluttat in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. 5 Minuten berichtete: Großeinsatz bei Linzer Gasthaus: Drei Tote nach Schüssen. Nun gibt die Polizei genauere Details bekannt. „Ein 88-Jähriger aus Linz erschoss am 7. Mai 2026 gegen 13.30 Uhr mit einer Weltkriegswaffe P39 seine 89-jährige Gattin und die gemeinsame 61-jährige Tochter, die in Deutschland lebte. Die Tat ereignete sich in Linz-Urfahr auf offener Straße neben einem Restaurant am Parkplatz. Anschließend beging der 88-Jährige Selbstmord.“

Abschiedsbrief aufgefunden

Die Waffe besaß der 88-Jährige illegal, zudem konnte bei ihm ein Abschiedsbrief aufgefunden werden. In der Wohnung des 88-Jährigen konnten weitere Munitionen und Magazine, passend zur sichergestellten Tatwaffe, gefunden werden. Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Obduktionen der drei Verstorbenen angeordnet. Die Ermittlungen zum Motiv sind im Laufen.