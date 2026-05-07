Drei Tote nach Schüssen in Linz: Abschiedsbrief wurde gefunden
Nach der tödlichen Schussattacke in Linz-Urfahr liegen nun neue Details vor. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an. Eine Obduktion wurde angeordnet.
Am Donnerstag kam es zu einer schrecklichen Bluttat in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. 5 Minuten berichtete: Großeinsatz bei Linzer Gasthaus: Drei Tote nach Schüssen. Nun gibt die Polizei genauere Details bekannt. „Ein 88-Jähriger aus Linz erschoss am 7. Mai 2026 gegen 13.30 Uhr mit einer Weltkriegswaffe P39 seine 89-jährige Gattin und die gemeinsame 61-jährige Tochter, die in Deutschland lebte. Die Tat ereignete sich in Linz-Urfahr auf offener Straße neben einem Restaurant am Parkplatz. Anschließend beging der 88-Jährige Selbstmord.“
Abschiedsbrief aufgefunden
Die Waffe besaß der 88-Jährige illegal, zudem konnte bei ihm ein Abschiedsbrief aufgefunden werden. In der Wohnung des 88-Jährigen konnten weitere Munitionen und Magazine, passend zur sichergestellten Tatwaffe, gefunden werden. Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Obduktionen der drei Verstorbenen angeordnet. Die Ermittlungen zum Motiv sind im Laufen.
Hilfe rund um die Uhr
In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142.
Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.