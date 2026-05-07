Heizkesseltausch: Budget bald verbraucht

Insgesamt 360 Millionen Euro sind heuer für den Heizkesseltausch eingeplant. Der Fördertopf könnte allerdings schon in zwei Monaten aufgebraucht sein.

Um bis 2040 klimaneutral zu sein, müssten jährlich 80.000-100.000 Heizsysteme umgestellt werden, heißt es vom Dachverband für Erneuerbare Energie.

Um bis 2040 klimaneutral zu sein, müssten jährlich 80.000-100.000 Heizsysteme umgestellt werden, heißt es vom Dachverband für Erneuerbare Energie.

Das Förderbudget könnte bald ausgeschöpft sein. Im Ö1-Morgenjournal heißt es am Donnerstag von Umweltsprecher Lukas Hammer (Grüne): „Laut unseren Berechnungen auf Grundlage der Zahlen, die wir abgefragt haben, wird es in etwa zwei Monaten auch keine Förderungen mehr für den Heizungstausch geben.“ Zuvor hatten die Grünen eine Parlamentarische Anfrage an Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) gestellt.

Grüne fordern Maßnahmen für den Rest des Jahres

Es brauche wieder einen eigenen Fördertopf für die thermische Sanierung. Die Grünen fordern Maßnahmen für den Rest des Jahres und eine abgesicherte Finanzierung der Förderung im kommenden Doppelbudget. Laut Martina Prechtl-Grundnig, der Geschäftsführerin des Dachverbands Erneuerbare Energie müssten pro Jahr zwischen 80.000 und 100.000 Heizsysteme umgestellt werden, um bis 2040 klimaneutral zu sein. Auch der Verband fordert zusätzliches Budget.