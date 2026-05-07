3 Jahre verlängert: Wohnschirm und Schulstarthilfe

Der "Wohnschirm" und die Schulstarthilfe werden noch einmal um drei Jahre verlängert. Für beide Leistungen sind für die Jahre 2027, 2028 und 2029 jeweils 28 Millionen bzw. 15 Millionen Euro budgetiert.

Um Haushalte, die mit ihren Mietzahlungen in Rückstand geraten sind, vor einer Delogierung zu bewahren, hat die Regierung eine Novelle zum Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz vorgelegt, die nach dem Beschluss im Nationalrat nun heute auch den Bundesrat passiert hat. Alle Fraktionen sprachen sich damit nicht nur für die Verlängerung des sogenannten „Wohnschirms“ aus, sondern auch für die Fortführung der Schulstarthilfe für Sozialhaushalte. Für beide Leistungen sind für die Jahre 2027, 2028 und 2029 jeweils 28 Millionen bzw. 15 Millionen Euro budgetiert.

FPÖ wollte Maßnahme erst nur nur für Österreichische Staatsbürger

Der „Wohnschirm“ sei eine sinnvolle Maßnahme, sollte aber nur österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zustehen, bemängelte die FPÖ, die den Beschluss aber dennoch mittrug. Die Grünen thematisierten die Abschaffung der geringfügigen Zuverdienstmöglichkeit zum Arbeitslosengeld und forderten erneut eine „faire und realitätsnahe“ Regelung. Ein von ihnen im Laufe der Sitzung eingebrachter Entschließungsantrag in dieser Frage fand keine Mehrheit.

Bundespflegegeld-Gesetz von allen Parteien unterstützt

Ebenfalls von allen Parteien unterstützt wurde die Anpassung des Bundespflegegeldgesetzes, die unter anderem eine Erweiterung der Qualitätskontrollen bei häuslicher Pflege und legistische Klarstellungen in Bezug auf den Angehörigenbonus bringt. Ein von den Freiheitlichen vorgelegte Entschließungsantrag, in dem die Ministerin ersucht wird, eine unverzügliche externe Evaluierung sowie eine interne Prüfung der Begutachtungspraxis der PVA in Auftrag zu geben, wurde abgelehnt. In diesem Zusammenhang kündigte Sozialministerin Korinna Schumann an, dass sie die Kritik sehr ernst nehme und intensiv an Verbesserungen arbeite. Als erster Schritt sei geplant, dass bei den Begutachtungsverfahren Vertrauenspersonen hinzugezogen werden können.