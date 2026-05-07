Große Trauer: Kärntner Fußball-Obmann stirbt bei Flugzeugabsturz

Der SV Feldkirchen trauert um Johann "Hans" Salbrechter. Der langjährige Obmann verunglückte bei einem Segelflug am Brenner tödlich. Der Verein nimmt Abschied von einem großzügigen Förderer und Freund.

Nach dem tragischen Segelflieger-Absturz im Wipptal (Tirol) herrscht nun traurige Gewissheit über die Identität des Piloten. Bei dem Verunglückten handelt es sich um den 79-jährigen Johann Salbrechter. Rund eine Woche nach dem Unglück am Brenner veröffentlichte der SV Feldkirchen einen emotionalen Nachruf auf seinen ehemaligen Obmann.

Leben für Fußball und Gemeinschaft

Hans Salbrechter war seit den Siebzigerjahren untrennbar mit dem Fußball in Feldkirchen verbunden. Als Obmann des damaligen SVF Wigo-Haus Feldkirchen gestaltete er die Entwicklung des Vereins maßgeblich mit. Sein Zweiradgeschäft entwickelte sich in dieser Zeit zu einem zentralen Treffpunkt für Spieler und Funktionäre. Der Verein selbst beschreibt Salbrechter als einen Menschen von außergewöhnlicher Hilfsbereitschaft: „Hans hatte immer ein offenes Ohr, wenn die Mannschaften etwas brauchten. Er war ein großzügiger Mensch – oft vielleicht auch zu großzügig. Die Vereine im Bezirk wussten: Wenn sie für eine Veranstaltung einen Preis brauchten, mussten sie auch zum ‚Salbe‘ gehen – der Hans sagte nie nein!“

Legendäre Anekdoten und Pragmatismus

Wie sehr Salbrechter für seinen Verein lebte, zeigt eine Geschichte aus den Achtzigerjahren rund um den Spieler Branko Oblak, der damals als Spielertrainer in Feldkirchen tätig war. Um dessen Sohn Robert trotz der Distanz zu Laibach in die Mannschaft zu integrieren, fand Salbrechter eine Lösung: „Unser Obmann Salbrechter Hans hatte eine tolle Idee: Robert könnte ja bei ihm Zweiradgeschäft arbeiten. Und so wurde es dann auch gemacht und Robert verstärkte unseren SV.“

Abschied von einem leidenschaftlichen Flieger

Neben dem Fußball galt Salbrechters große Passion der Luftfahrt. Diese Leidenschaft begleitete ihn bis zu seinem letzten Start in Kärnten, der schließlich in der Tragödie im Wipptal endete. „Leider wurde Hans dieses Hobby letztendlich bei seinem letzten Flug zum tödlichen Verhängnis. […] Lieber Hans, wir, die große Fußballerfamilie des SV Feldkirchen wird niemals vergessen, was du für unseren Verein alles getan hast. Du lebst weiter – in unseren Gedanken und in unserem Herzen“, so der Verein in den sozialen Medien. Die Öffentlichkeit hat am 13. Mai zwischen 8 und 12 Uhr in der Zeremoniehalle Feldkirchen die Möglichkeit, sich von Hans Salbrechter zu verabschieden. Die Urnenbeisetzung findet im Anschluss im engsten Familienkreis statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 21:19 Uhr aktualisiert