Warm und sonnig: Es geht wieder Richtung Frühsommer

Der Freitag verläuft überwiegend sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich teilweise Quellwolken und im Lauf des Nachmittags auch lokale, kurze Regenschauer. Allgemein wird's aber wieder frühsommerlich.

Wunderschöner Blick auf das Schloss Ort am Traunsee. Morgen gibt's wieder viel Sonne in Oberösterreich.

Wunderschöner Blick auf das Schloss Ort am Traunsee. Morgen gibt's wieder viel Sonne in Oberösterreich.

Am Vormittag überwiegt in ganz Österreich der Sonnenschein. Ab Mittag oder Nachmittag entstehen teilweise Quellwolken und besonders im Bergland kann es aus diesen immer wieder regnen. In den niedrigeren Lagen bleibt es meist trocken und angenehm warm. Der Wind weht mäßig aus nördlicher Richtung.

Gewitter im Bergland möglich

Die Temperaturen steigen auf 18 bis 25 Grad, in 2000m Höhe auf 4 bis 8 Grad. In höheren Lagen steigt dazu auch die Gewitter-Wahrscheinlichkeit.