Rückruf bei TEDi: Dieser Küchenhelfer kann gefährlich sein

TEDi ruft derzeit Spaghettilöffel zurück, die zwischen Juni 2024 und Mai 2026 verkauft wurden. Bei Kontrollen wurden gesundheitsschädliche Stoffe festgestellt. Kunden sollen die Küchenhelfer nicht mehr verwenden und zurückgeben.

Die TEDi Warenhandels GmbH hat einen öffentlichen Rückruf für einen Spaghettilöffel gestartet, der über einen längeren Zeitraum in den Filialen verkauft wurde. Betroffen sind Produkte, die zwischen dem 6. Juni 2024 und dem 6. Mai 2026 gekauft wurden. Auslöser für die Maßnahme sind Laboranalysen, die auf problematische Inhaltsstoffe hinweisen.

©TEDi Von einer Verwendung der Spaghettilöffel wird abgeraten.

Schadstoffe festgestellt: Gesundheitsrisiko möglich

Bei Untersuchungen wurden erhöhte Werte an sogenannten primären aromatischen Aminen entdeckt. Diese Stoffe können unter bestimmten Umständen gesundheitsschädlich sein, insbesondere wenn sie über längere Zeit mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Aus diesem Grund wird dringend empfohlen, die betroffenen Spaghettilöffel nicht mehr zu verwenden.

Betroffene Produkte eindeutig identifizierbar

Der Rückruf betrifft Spaghettilöffel mit der Artikelnummer 55272001001000000100. Hergestellt wurden sie von einem deutschen Zulieferunternehmen. Da die Produkte über einen langen Zeitraum im Umlauf waren, könnten sich viele davon noch in Haushalten befinden. Kunden können die Spaghettilöffel in jeder TEDi-Filiale zurückgeben. Eine Rückerstattung des Kaufpreises ist ebenso möglich wie ein Umtausch gegen einen anderen Artikel. Ein Kaufbeleg ist dafür nicht zwingend erforderlich.

Unternehmen reagiert vorsorglich

TEDi betont, dass der Rückruf aus Verantwortung gegenüber den Kunden erfolgt. Die Maßnahme dient dazu, mögliche Risiken auszuschließen und entspricht den geltenden produktsicherheitsrechtlichen Vorgaben. Auch wenn es sich um ein günstiges Alltagsprodukt handelt, sollte der Hinweis nicht unterschätzt werden. Küchenutensilien kommen direkt mit Lebensmitteln in Berührung, wodurch mögliche Schadstoffe leichter aufgenommen werden können.