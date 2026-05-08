Von Versicherung ignoriert: Verzweifelte Salzburgerin holt sich Hilfe

Tag für Tag melden sich hunderte Menschen bei der Arbeiterkammer in Salzburg. Vielen davon können die Experten auch tatsächlich helfen. So auch einer Frau, die vorm Urlaub eine Versicherung abschloss, dann aber ignoriert wurde.

Die Salzburgerin wurde von der Versicherung, wo sie eine solche abgeschlossen hatte, ignoriert.

Die Salzburgerin wurde von der Versicherung, wo sie eine solche abgeschlossen hatte, ignoriert.

Rund 209.000 Mal hat man in der Arbeiterkammer (AK) Salzburg Mitglieder im Vorjahr beraten. Macht im Schnitt pro Arbeitstag knapp 800 Beratungen, wobei der Großteil (164.000) telefonisch erfolgte. In immerhin noch 33.000 Fällen sind Mitglieder auch persönlich zu den AK-Experten gekommen, in 12.000 Fällen konnte man mittels E-Mail, per Brief oder online helfen, heißt es in der Bilanz des Vorjahres.

Hast du schon einmal die Hilfe der Arbeiterkammer in Anspruch genommen? Ja, schon mehrmals Ja, einmal Nein, noch nie Ich arbeite noch nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Mitglieder können sich auf uns verlassen“

Die Zahlen würden zeigen, „dass unsere Mitglieder ihre AK täglich brauchen und sich auf uns verlassen können“, unterstreicht etwa die Salzburger AK-Direktorin Eva Stöckl. Feedbacks aus tausenden Beratungsgesprächen würden zudem ergeben, dass man oft zu den Einzigen gehöre, die den Menschen zu ihrem Recht verhelfen würden. Das zeigt auch der Fall einer Konsumentin, den man nun im Rahmen der Bilanz skizziert.

Salzburgerin schließt Reiseschutzversicherung ab, muss stornieren

Dabei geht es um eine Salzburgerin, die für ihre Reise extra eine Reiseschutzversicherung abgeschlossen hatte, um sich gegen unvorhergesehene Ereignisse abzusichern. Und genau ein solches trat schließlich ein, sie musste den Urlaub kurz vor Antritt aus gesundheitlichen Gründen stornieren. Das meldete sie freilich umgehend der Versicherung. Lange sah es aber so aus, als müsste sie auf tausenden Euro sitzen bleiben.

Erst nach AK-Intervention zahlte Versicherung

„Trotz ihrer Bemühungen ignorierte die Versicherung ihre berechtigten Ansprüche“, schreibt dazu jetzt die AK Salzburg, an die sich die verzweifelte Frau wendete. Die Konsumentenschützer haben in weiterer Folge interveniert, erst dann wurde der Fall auch bei der Versicherung gesehen und bearbeitet. Schließlich hielt die Betroffene doch noch die Reisekosten in Höhe von über 3.800 Euro zurück.