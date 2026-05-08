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Das Bild auf 5min.at zeigt Alpinpolizisten im Einsatz.
Der Polizeihubschrauber stand in Tirol beim Karkopf im Einsatz.
Karkopf / Tirol
08/05/2026
Wetteränderung

Weil es am Berg schneite, musste Polizeihubschrauber ausrücken

Donnerstagmittag, am 7. Mai 2026 gegen 12 Uhr, wollte eine 24-jährige Polin auf den Karkopf in Tirol wandern. Am Gipfel änderte sich das Wetter aber schlagartig, sie musste einen Notruf absetzen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Die 24-Jährige stieg über den Adler-Klettersteig in Richtung Karkopf auf und kam dort am Gipfel schließlich auch an, wie die Polizei berichtet. Doch dann änderte sich das Wetter plötzlich und Schneefall setzte ein. Daher traute sich die junge Bergsteigerin nicht mehr, wie eigentlich geplant, über den Steig weiterzugehen bzw. abzusteigen. Deshalb sah sie sich gezwungen, einen Notruf abzusetzen und harrte währenddessen am Gipfel auf. Sie wurde schließlich vom Polizeihubschrauber geholt und unverletzt wieder ins Tal nach Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) geflogen.

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