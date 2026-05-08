Einbrecher erschossen: Salzburger Pensionist jetzt vor Gericht

Es war der 31. Juli 2025, als bei einem Pensionisten in Salzburg-Gnigl eingebrochen wurde. Als der 31-jährig Einbrecher, der mit seiner Lebensgefährtin in das Haus des Mannes eingebrochen sein soll, flüchten wollte, schoss der 66-jährige Salzburger. Den Einbrecher traf er dabei in den Hinterkopf, dieser verstarb wenig später im Krankenhaus. Alles zum Fall könnt ihr auch hier nachlesen: Einbrecher stirbt nach Schuss bei versuchtem Einbruch in Salzburg.

Notwehr, ja oder nein?

Der Salzburger, der sich nun vor Gericht wegen Mordverdachts verantworten muss, spricht von Notwehr und davon, dass ihn der Einbrecher bedroht hätte. Auch dessen Anwalt argumentiert mit Notwehr und enormem Stress, unter dem der Angeklagte gestanden hätte. Die letzten Monate hat er in Untersuchungshaft verbracht, nun droht ihm bei einer möglichen Verurteilung wegen Mordes eine Haftstrafe von zehn bis 20 Jahren – bis hin zu lebenslänglich. Ist es „nur“ eine Notwehrüberschreitung, bleiben immer noch bis zu drei Jahre Haft. Das Urteil wird noch nicht am Freitag erwartet. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.