Pfingsten naht: „Tutto Halbgas“ in Lignano
Pfingsten naht. Das heißt für sehr viele Österreicher aber auch "Tutto Gas" in Lignano. Aber laut Regelungen wird es eher "Tutto Halbgas". Ob das gelingt?
In rund zwei Wochen ist Pfingsten. Und es wird wieder zehntausende Österreicher nach Lignano ziehen. Vor allem Kärntner reisen an dem Pfingstwochenende gerne in den italienischen Badeort. Damit es aber nicht zu extremen Exzessen kommt, gibt es strenge Regeln seitens der italienischen Behörden.
„Tutto Gas“ in Ligi
Das Pfingstwochenende ist schon lange als „Tutto Gas“ in Lignano bekannt. Dort eskalierten die Party-Exzesse aber immer wieder. Die italienischen Behörden greifen dem vor und es gibt strenge Regeln. Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi erklärte bei einem Treffen im März: „Insgesamt haben sich die verschärften Maßnahmen in den vergangenen Jahren durchaus positiv ausgewirkt. Und diesen Weg werden wir auch heuer weitergehen“.
Bist du heuer zu Pfingsten in Ligi?
Strenge Regeln
´Ob „Wodka-Melonen“, Alkohollimit generell oder Badeverbot. Die Regeln für 2026 bleiben gleich wie 2025. Ob sie noch verschärft werden, wird mit Spannung erwartet. Lignano will von dem Image weg eine reine „Saufmeile“ zu sein, und auch diese extrem ausartenden Partys verhindern. In der Vergangenheit kam es zu Sachschäden, aber auch zu Unfällen, bei denen Menschen schwer verletzt wurden. Ob auch Kärntner Beamte zur Unterstützung der italienischen Polizisten anreisen, ist derzeit noch nicht bekannt.
Die offizielle Verordnung 2026 (Ordinanza)
Am 10. März 2026 tagte in Lignano das Komitee für Ordnung und Sicherheit. Dabei wurde klargestellt, dass die „Null-Toleranz-Strategie“ der Vorjahre beibehalten wird.
-
Glas- und Dosenverbot: Es gibt eine explizite Verordnung (ähnlich der Nr. 40/2026), die den Verkauf und das Mitführen von Getränken in Glasflaschen und Aludosen im gesamten Stadtzentrum und am Strand verbietet.
-
Alkohollimit: Der Straßenverkauf von Alkohol (Take-away) ist ab Mitternacht komplett untersagt. In den Lokalen darf nur noch am Tisch serviert werden.
-
Badeverbot ab 20 Uhr: Um nächtliche Unfälle und Unterkühlungen bei Betrunkenen zu verhindern, ist das Schwimmen ab 20 Uhr offiziell verboten. Der Strand selbst ist zwischen 1 und 6 Uhr früh komplett gesperrt und wird von Sicherheitsdiensten kontrolliert.
-
Musik-Stopp: In der Nacht auf Samstag und Sonntag muss die Musik in den Außenbereichen um Mitternacht enden. In geschlossenen Räumen mit entsprechender Isolierung ist oft um 2:00 Uhr Schluss.
-
In der aktuellen Verordnung des Bürgermeisters ist festgehalten, dass es verboten ist, Früchte (insbesondere Melonen), die ausgehöhlt und mit alkoholischen Substanzen gefüllt sind, im öffentlichen Raum mitzuführen oder zu konsumieren.
Polizei & Sicherheit 2026
-
Internationale Streifen: Auch heuer sind wieder Beamte aus Österreich (Wien und Oberösterreich) vor Ort, um die italienischen Kollegen zu unterstützen. Interessanterweise gab es im Vorfeld Diskussionen über die Kärntner Beteiligung, aber die Präsenz deutschsprachiger Beamter ist fix eingeplant, um bei Sprachbarrieren sofort schlichten zu können.
-
Hundestaffeln & Militär: Die Präsenz der Carabinieri und der Finanzpolizei wird massiv erhöht, besonders an den Knotenpunkten wie der Piazza Fontana.