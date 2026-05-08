Pfingsten naht: „Tutto Halbgas“ in Lignano

Pfingsten naht. Das heißt für sehr viele Österreicher aber auch "Tutto Gas" in Lignano. Aber laut Regelungen wird es eher "Tutto Halbgas". Ob das gelingt?

Bald ist wieder Pfingsten und tausende Österreicher reisen nach Lignano.

Bald ist wieder Pfingsten und tausende Österreicher reisen nach Lignano.

In rund zwei Wochen ist Pfingsten. Und es wird wieder zehntausende Österreicher nach Lignano ziehen. Vor allem Kärntner reisen an dem Pfingstwochenende gerne in den italienischen Badeort. Damit es aber nicht zu extremen Exzessen kommt, gibt es strenge Regeln seitens der italienischen Behörden.

„Tutto Gas“ in Ligi

Das Pfingstwochenende ist schon lange als „Tutto Gas“ in Lignano bekannt. Dort eskalierten die Party-Exzesse aber immer wieder. Die italienischen Behörden greifen dem vor und es gibt strenge Regeln. Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi erklärte bei einem Treffen im März: „Insgesamt haben sich die verschärften Maßnahmen in den vergangenen Jahren durchaus positiv ausgewirkt. Und diesen Weg werden wir auch heuer weitergehen“.

Bist du heuer zu Pfingsten in Ligi? Natürlich! Nein. Ich weiß es noch nicht. Ich fahre lieber an anderen Tagen nach Lignano. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Strenge Regeln

´Ob „Wodka-Melonen“, Alkohollimit generell oder Badeverbot. Die Regeln für 2026 bleiben gleich wie 2025. Ob sie noch verschärft werden, wird mit Spannung erwartet. Lignano will von dem Image weg eine reine „Saufmeile“ zu sein, und auch diese extrem ausartenden Partys verhindern. In der Vergangenheit kam es zu Sachschäden, aber auch zu Unfällen, bei denen Menschen schwer verletzt wurden. Ob auch Kärntner Beamte zur Unterstützung der italienischen Polizisten anreisen, ist derzeit noch nicht bekannt.