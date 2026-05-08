Pensions-Neuerungen: Salzburger brauchten öfter Hilfe

Die Arbeiterkammer (AK) Salzburg hat Bilanz über das Vorjahr gezogen. Dabei sind auch einige Pensionsthemen häufiger Thema der Beratungen gewesen, wie man nun berichtet. Wir haben alle Infos für euch.

2025 hat sich im Pensionsbereich mit der damals noch neuen Regierung so einiges getan. Während Mitte des Jahres erste Sparmaßnahmen eingetreten sind – mehr dazu hier: Am 1. Juli: Pensionen werden ausgezahlt, weniger Geld kommt aufs Konto -, haben mehrere Gesetzesänderungen, Reformen und allgemeine Neuerungen zum Jahresbeginn 2026 für Unsicherheiten bei den Arbeitnehmern in Salzburg gesorgt.

Pensions-Neuerungen brachten schon im Vorfeld größeren Beratungsaufwand

Das haben auch die Experten der Arbeiterkammer (AK) Salzburg zu spüren bekommen. AK-Direktorin Eva Stöckl weiß: „Unsere Mitglieder wollten bereits im Vorfeld wissen, was sich ändert beziehungsweise inwieweit sie selbst von den Änderungen betroffen sind.“ Geändert hat sich nämlich, wie erwähnt, so einiges. Eingeführt wurde etwa die Teilpension, die Altersteilzeit wurde in diesem Zug verkürzt. In den ersten Monaten des neuen Jahres war die Nachfrage danach allerdings nicht allzu groß, wie eine 5 Minuten-Recherche zeigt: Kaum Anträge: Neue Teilpension legt Fehlstart hin.

Auch Änderungen bei Korridorpension

Änderungen hat es auch bei der Pensionsaliquotierung gegeben, zusätzlich wurden Weiterbildungsgeld und Bildungsteilzeitgeld abgeschafft. Und: So mancher Österreicher muss jetzt auch zumindest ein Jahr länger arbeiten, will er die Korridorpension in Anspruch nehmen. Bei dieser wird nämlich nach und nach das Antrittsalter um ein Jahr und die benötigten Versicherungsjahre um zwei Jahre angehoben. Wie viele Pensionisten das effektiv betrifft, hat die PVA exklusiv gegenüber 5 Minuten erklärt. Mehr dazu hier: Ein Jahr später in Pension: Tausende Österreicher betroffen.

Bist du schon in Pension? Nein, ich stehe erst am Anfang meiner Karriereleiter. Nein, ein paar Jährchen habe ich noch vor mir. Ich bin in den nächsten Monaten pensionsberechtigt. Seit kurzem. Schon lange! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Steuerausgleich auch für arbeitende Pensionisten ein Thema

Zusätzlich wird Österreichern seitens der AK auch in anderen Punkten geholfen, wenn es um das Thema Pension geht. Wo tatsächlich immer so geholfen wird, könnt ihr auch hier nachlesen: Jahre früher in Pension: Österreicher brauchten AK-Hilfe. Schließlich ist auch der Steuerausgleich für arbeitende Pensionisten etwas, das Jahr für Jahr „sehr oft“ zu Beratungen führt. „Meistens kommt es zu Nachforderungen, oft geht es um einige tausend Euro“, weiß AK-Steuerexpertin Martina Schneeweiss im Gespräch mit 5 Minuten, die dazu den Zuverdienstrechner anspricht, den die Arbeiterkammer betreibt. Dort kann man sich schon vorher berechnen lassen, wie hoch die Rückzahlung im Jahr darauf wohl ungefähr werden könnte – und was man sich monatlich bestenfalls zur Seite legen sollte. Den Zuverdienstrechner findet ihr hier online. Auf die Frage hin, ob Pensionisten oft überrascht sind wegen der teils hohen Rückzahlungen, meint Schneeweiss noch: „Je nachdem. Wenn sie sich schon vorher erkundet haben, wissen sie normalerweise schon, was auf sie zukommt. Es gibt aber auch immer wieder Fälle, die nicht mit Nachforderungen in dieser Höhe rechnen.