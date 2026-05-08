ID Austria-„Verlängerung:“ Salzburgerin verliert 30.000 Euro

Der erste Schritt der Betrüger war wie so oft die SMS. Diese ist Anfang Mai bei der 56-jährigen Salzburgerin eingetrudelt, zum Thema hatte sie eine vermeintliche Verlängerung der ID Austria. In den Medien hatte sie möglicherweise mitbekommen, dass viele Accounts der ID Austria tatsächlich verschwinden könnten, sollte man sie nicht verlängern. Genau das nutzen Betrüger derzeit aber vermehrt aus. Mehr dazu auch hier: Schon 500.000 Euro Schaden: Bundeskriminalamt warnt jetzt vor Betrugswelle. So auch bei der Salzburgerin, die auf den Link in der SMS klickte und ihre persönlichen Daten eingab.

Salzburgerin gab in gutem Glauben mehrere TANs bekannt

Wenig später wurde sie von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin angerufen. Diese sagte ihr, dass mehrere Personen auf die online-Banking-App der Frau zugreifen würden und das verhindert werden müsse. In gutem Glauben gab die Salzburgerin daraufhin mehrere TANs bekannt, die ihr zugeschickt worden sind, die unbekannte Täterin überwies dadurch mehrmals Geld auf österreichische Konten, berichtet die Polizei. Die Höhe des Schadens liegt bei mehr als 30.000 Euro, die Ermittlungen laufen.

„Getäuschte Kunden geben oft Zahlungen selbst aktiv frei…“

Genau diesen Punkt hat auch Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gegenüber 5 Minuten angesprochen. Den Banken seien nämlich die Hände gebunden, wenn der Faktor Mensch schlagend wird. Also: „Getäuschte Kunden geben oft Zahlungen selbst aktiv frei oder bestehen auf deren Ausführung, ungeachtet einer von der Bank erkannten Verdachtslage“, so Landrichtinger. Alles dazu auch hier: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.