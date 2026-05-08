Gewitter, Regen: Karte zeigt, wo in Österreich am meisten gekommen ist

In den vergangenen beiden Tagen ist regional in Österreich etwas an Niederschlag gefallen. Durchaus eine Erleichterung nach den vielen trockenen Wochen davor. Doch nicht überall war es genug, berichtet die GeoSphere Austria nun.

Und zwar nicht einmal annähernd überall, so die Meteorologen: „Signifikante Niederschläge verzeichneten die Messstationen lediglich im Innviertel (Oberösterreich), im Wechselgebiet (Grenzregion Niederösterreich / Steiermark) sowie im Mürztal (Steiermark). In vielen Gegenden des Landes hat es zwar auch geregnet, doch die Niederschlagsmengen waren viel zu gering.“ Insgesamt hat es mit Ausnahme vom Wald- und Mostviertel in den vergangenen 48 Stunden dabei fast überall geregnet. Mit dem Regen gingen allerdings auch Gewitter einher. Und da hat eines am Mittwoch, 6. Mai 2026, bereits für erheblichen Schaden in der Landwirtschaft gesorgt. Alles dazu auch hier: Hagel-Unwetter hat in Oberösterreich Millionenschäden verursacht. Eine Karte der GeoSphere Austria zeigt nun auch, wo es wie viel geregnet hat.

©GeoSphere Austria Eine Regenkarte der GeoSphere Austria zeigt nun, wo in den vergangenen Tagen wie viel Niederschlag gefallen ist.

Erst zehn Millimeter Niederschlag im Lungau seit 1. März

Und auf der Karte wird auch schon gleich deutlich: Es überwiegen die Regionen, in denen zu wenig Regen gefallen ist. Besonders dramatisch schaut es etwa in Zwettl (Niederösterreich) aus, wo von 1. März bis 7. Mai dieses Jahres nur 22 Millimeter gefallen sind. Eigentlich wären für diesen Zeitraum allerdings 101 Millimeter „normal“, das Defizit liegt also bei rund 80 Prozent. Noch schlechter schaut es aktuell für den Lungau (Salzburg) aus. Im selben Zeitraum sind in Tamsweg beispielsweise nur zehn Millimeter Niederschlag gefallen – ein Defizit von knapp 90 Prozent. Dort hat es von Donnerstag auf Freitag zwar auch geregnet, allerdings nur zwei Millimeter, wie GeoSphere Austria-Klimatologe Alexander Orlik weiß.

Etwas Regen auch südlich von Wien

Immerhin etwas besser geworden ist die Lage im Wiener Becken südlich der Bundeshauptstadt. Diese hat wegen der Trockenheit am Freitag ja unter anderem ein Grillverbot erlassen. Mehr dazu hier: Trockenheit: Was in Wien jetzt verboten ist. In Wiener Neustadt hat es am 7. Mai 20 Millimeter geregnet. In Summe seien dort zwischen 1. März und 7. Mai 42 Millimeter gefallen. „Es fehlt aber immer noch die Hälfte auf den Mittelwert“, erklärt Orlik.

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7. Mai hübscht Regenstatistik im steirischen Mürztal auf

Im steirischen Mürztal stellt sich die Lage nicht besser dar. 46 Millimeter Niederschlag waren es in den vergangenen beiden Monaten, alleine am 7. Mai war es mehr als die Hälfte davon (24 Millimeter). Heißt: Bis dahin fehlten 86 Prozent auf den Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020, womit eine echte Entspannung auch hier weiter ausbleibt. Selbst am Loiblpass in Kärnten, wo es in den vergangenen drei Tagen immerhin 45 Millimeter geregnet hat, ist es noch immer „viel zu trocken“, so die Experten. Von „enormen Defiziten“ spricht die GeoSphere Austria auch etwa in Wien, Linz und Klagenfurt.

Bis auf ein paar Ausnahmen ist es weiterhin „sehr trocken“

Das Fazit von Orlik liest sich auch dementsprechend. Trotz Regen sowohl im Westen als auch im Osten, der in den vergangenen 48 Stunden fast in ganz Österreich mehr oder weniger stark gefallen ist, bleibt es „weiterhin sehr trocken“. Bis auf ein paar Ausnahmen: „Semmering, Wechsel, Wiener Becken, Burgenland und Innviertel.“