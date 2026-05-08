Spürhund „Denver“ schlägt an: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage

Bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Ried machten Polizeibeamte einen unerwarteten Fund: Diensthund „Denver“ schlug in der Nähe eines Wohnhauses an. Wenig später entdeckten die Einsatzkräfte eine versteckte Cannabis-Plantage.

Eigentlich galt der Einsatz einem anderen Ziel. Doch während einer gerichtlich bewilligten Hausdurchsuchung wurde Diensthund „Denver“ im Nahbereich auffällig. Der Vierbeiner reagierte deutlich, kurz darauf bestätigte sich der Verdacht: Vor dem Wohnhaus war ein deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar. Für die Einsatzkräfte war klar, dass sich hier mehr verbergen könnte. Es folgte eine freiwillige Nachschau im Gebäude.

Fund in der Garage

Der Bewohner, ein 64-jähriger Mann, zeigte sich kooperativ und führte die Beamten selbst in die Garage. Dort entdeckten die Polizisten hinter einem Verbau eine Indoor-Plantage. Insgesamt wurden 23 Cannabispflanzen sowie rund 90 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Der Mann wurde vor Ort festgenommen. Nach der Einvernahme erfolgte jedoch die Anzeige auf freiem Fuß. Die sichergestellten Pflanzen und Utensilien wurden von der Polizei beschlagnahmt.