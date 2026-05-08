Baby mit österreichischem Pass darf nicht nach Großbritannien

Eigentlich wollte eine österreichisch-britische Familie nur vom Urlaub in Spanien zurück nach Großbritannien fliegen. Doch daraus wurde nichts, sie sind nun in Wien. Und müssen warten.

Dieser Urlaub hatte für eine österreichisch-britische Familie einen bitteren Beigeschmack. Weil das in Großbritannien geborene Baby zwar den österreichischen, dafür aber nicht den britischen Reisepass hat, durfte man nicht von Spanien wieder nach Großbritannien zurückreisen. Laut BBC würde die Familie mit insgesamt zwei Kindern im Vereinigten Königreich leben, während die Mutter Britin ist, ist der Vater Österreicher.

Neue Einreise-Regel macht auch vor Baby nicht Halt

Das Problem dabei: Britische Doppelstaatsbürger dürfen seit 25. Februar nur mit einem britischen Pass oder einer digitalen Berechtigungsbescheinigung, die die Staatsangehörigkeit nachweist, einreisen. Diese Regel macht scheinbar auch vor einem elf Monate alten Baby nicht Halt, das keines der beiden besitzt. Die Mutter wollte daraufhin die Geburtsurkunde herzeigen, das sei aber nicht genug, wird sie von der BBC zitiert.

Außenministerium informiert, Familie mit Botschaft in Kontakt

Daher musste man kurzerhand statt zurück nach Großbritannien nach Wien fliegen, wo man nun bei Verwandten des Vaters in Wien wartet. Das Außenministerium weiß vom Fall, die österreichische Botschaft in London versucht derzeit, das Verfahren um einen Pass für das Baby zu beschleunigen. Es wird nämlich befürchtet, dass sich der Prozess mehrere Monate in die Länge ziehen könnte.

Ähnliche Probleme in mehreren EU-Staaten

Um einen Einzelfall handelt es sich dabei scheinbar nicht, wie Medien nun berichten. Auch andere EU-Staaten berichten demnach immer wieder von ähnlichen Fällen. Ein ähnliches Problem hatte vor einigen Wochen ein Paar, das in Großbritannien lebt, dessen Baby aber noch keinen Aufenthaltstitel für das Vereinigte Königreich hat. Die beiden Eltern stammen aus Litauen und Österreich. Wie dieser Fall ausgegangen ist, ist unklar.