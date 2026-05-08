Cobra-Einsatz in Salzburg: Vier Festnahmen Monate nach Fußballspiel

Mitte Oktober 2025 haben vier Männer in Maria Enzersdorf (Niederösterreich) auf der Tribüne eines Fußballstadions mit einem noch auszuforschenden fünften Mann ein Opfer schwer verletzt. Vier Verdächtige wurden jetzt festgenommen.

Anfang Februar wurde nach den Personen mittels Lichtbildern und Hilfe der Bevölkerung gesucht, drei Monate später konnten vier Personen festgenommen werden, berichtet die Polizei nun. In den frühen Morgenstunden des 5. Mai 2026 hat man, unter Mithilfe von Cobra, des Landeskriminalamts und der Schnellen Reaktionskräfte der Landespolzieidirektion Salzburg die vier Beschuldigten aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung (32 und 51 Jahre alt) und aus dem Bezirk Hallein (30 und 35 Jahre alt) festgenommen.

Das soll Gruppierung gemacht haben

Sie sollen auf der Gästetribüne am 18. Oktober 2025 gegen 21.20 Uhr auf eine Person „in bedrohlicher Weise“ zugestürmt sein, wie die Polizei berichtet, und dieser mehrere Schläge versetzt und damit schwer verletzt haben. Weiters steht die Gruppierung in Verdacht, sich einem weiteren, derzeit noch unbekannten Opfer genähert, dieses geschlagen und gestoßen zu haben. Die vier werden nun der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Polizei sucht vier Zeugen und ein Opfer

Gleichzeitig sucht man nun noch nach dem namentlich noch unbekannten Opfer und vier namentlich noch unbekannten Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf die Identität des bislang flüchtigen unbekannten Täter geben können. Die Personen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Maria Enzersdorf unter der Nummer 059 133 3339 zu melden.