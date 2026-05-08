„Lidl-Online-Shop“ führt dich direkt in die Falle

Einmal mehr warnt die "Watchlist Internet" vor Fake-Shops - und insbesondere vorm so genannten "Lidl-Online-Shop". Schon vorab als Information: Lidl betreibt auch weiterhin keinen online-Shop.

Begibt man sich online auf die Suche nach besonders günstigen Angeboten – insbesondere von Haushaltsgeräten, Fahrrädern, Werkzeugen oder sonstigen beliebten Artikeln -, landet man oft auf der Seite eines Fake-Shops. Diese sind oft als „gesponserte Suchergebnisse“ getarnt und „führen direkt in die Falle, die optisch dem Web-Auftritt des bekannten Discounters Lidl nachempfunden ist“, berichtet Watchlist Internet.

Betrüger kommen auch an Adress-, Konto- und Kreditkartendaten

Auf den ersten Blickt wirkt es sehr echt und vertrauenswürdig, prangt doch auch das Logo gut sichtbar auf der Website und handelt es sich doch um einen „alten Vertrauten“. In Kombination mit einem unschlagbar niedrigen Preis werfen viele ihre Vorsicht über Bord und wollen bestellen. Am Ende des Tages wird das Geld in solchen Fällen aber weg sein, der Artikel kommt nie. Zusätzlich hat man durch den Bestellvorgang den Betrügern auch noch Konto- bzw. Kreditkartendaten und Adressinformationen übermittelt. Weitere Betrügereien stehen damit quasi vor der Tür.

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Lidl: „Schwierig“, gegen solche Betrüger vorzugehen

Bereits Ende letzten Jahres haben wir bei Lidl selbst angefragt. Damals hieß es, dass dem Discounter solche Fälle und Rückmeldungen durchaus bekannt seien. Selbstverständlich sei es nicht im Unteresse des Unternehmens, dass Kunden durch unseriöse Angebote geschädigt würden, Vorgehen könne man gegen die zumeist aus dem Ausland agierenden Betreiber aber kaum, „da Bilder unserer Artikel im Internet frei zugänglich sind und die Verantwortlichen nur schwer auszumachen sind“, weiß man seitens Lidl Österreich gegenüber 5 Minuten.

Worauf man besonders achten sollte

Kunden rät man, nur seriösen Quellen zu vertrauen. Dabei gibt man den Tipp, dass echte Unternehmensprofile in sozialen Medien beispielsweise mit einem blauen Haken gekennzeichnet sind und die offizielle Homepage immer „www.lidl.at“ ist. Besonders achten sollte man daher auf abweichende URLs oder E-Mail-Adressen. Wurde man bereits geschädigt, rät der Discounter dazu, „unverzüglich Anzeige bei der Polizei zu erstatten“.