Feuerwehr Tirol: Neue, moderne Gefahrengut-Fahrzeuge

Im Rahmen einer feierlichen Übergabe an der Landes-Feuerwehrschule Tirol in Telfs wurden am Freitag, den 8. Mai 2026, zwei neue Gefahrgutfahrzeuge offiziell an die Feuerwehren Kufstein und Lienz übergeben.

Die bisherigen Fahrzeuge standen über mehrere Jahrzehnte hinweg zuverlässig im Einsatzdienst und wurden nun durch moderne Nachfolgefahrzeuge ersetzt. Mit der Neubeschaffung wird die Schlagkraft der Tiroler Feuerwehren im Bereich Gefahrgut weiter gestärkt und an die heutigen Anforderungen angepasst.

Moderne Fahrzeuge mit durchdachtem Rollcontainer-System

Die neuen Fahrzeuge basieren auf einem MAN 15.250 BL Fahrgestell mit Kofferaufbau und verfügen über eine moderne Beladung für Einsätze mit gefährlichen Stoffen. Zur Ausstattung der Fahrzeuge zählen unter anderem speziell abgestimmte Rollcontainer mit umfangreicher Schadstoff- und Gefahrgutausrüstung. Durch das modulare Beladungskonzept können die benötigten Einsatzmittel je nach Schadenslage rasch und flexibel eingesetzt werden. Die moderne Ausstattung ermöglicht ein effizientes Vorgehen bei unterschiedlichsten Einsätzen, von auslaufenden Betriebsmitteln über einen Austritt von chemischen Stoffen bis hin zu komplexeren Gefahrgutlagen.

©Lukas Leitner Mannschaft und Bezirks-Vertreter aus Kufstein.

Bewährtes Stützpunktkonzept

Die neuen Gefahrgutfahrzeuge werden bei den Freiwilligen Feuerwehren Kufstein und Lienz stationiert, die bereits seit vielen Jahren als Stützpunktfeuerwehren für den Bereich Gefahrgut tätig sind. Die Einschulung und Ausbildung der Mannschaften auf die neuen Fahrzeuge und Komponenten erfolgte bereits im Vorfeld an die Übergabe an der Landes-Feuerwehrschule in Telfs.

©Lukas Leitner Das neue Gefahrengutfahrzeug Kufstein.

Finanzierung durch Landes KAT-Mittel

Die Finanzierung der beiden Sonderfahrzeuge samt Beladung erfolgt vollständig aus Katastrophenschutzmitteln des Landes Tirols. Mit der offiziellen Übergabe setzt das Land Tirol gemeinsam mit dem Landes-Feuerwehrverband Tirol einen weiteren wichtigen Schritt zur Modernisierung der technischen Ausstattung der Tiroler Feuerwehren und zur Sicherstellung eines professionellen Feuerwehreinsatzes im Bereich Gefährliche Stoffe.