Produktrückruf: SPAR warnt an Kassa jetzt vor diesem Mehl

Immer wieder werden in Österreich Produkte zurückgerufen. So etwa jetzt auch neuerlich bei SPAR, wo man an der Kassa vor einem bekannten Mehl warnt. Wir haben hier jetzt alle Informationen für euch.

„Aus Sicherheitsgründen rufen wir nachstehendes Produkt vorsorglich zurück“, steht auf einem Zettel bei den SPAR-Kassen derzeit geschrieben. Dabei geht es um das „SPAR Natur*pur Bio Roggenvollkornmehl 1kg“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 31. März 2027 und der Chargennummer 260836. Als Grund wird am Aushang eine „Spezifikationsabweichung (Mikrobiologie)“ angegeben. Den Rückruf bestätigt die SPAR-Pressestelle auch gegenüber 5 Minuten. Die dementsprechenden Zettel an den Kassen seien nur dort angebracht, „wo sie auch gebraucht werden“, so Pressesprecherin Nicole Berkmann. Wie ein Blick in die Produktwelt zeigt, war bzw. ist das SPAR Natur*pur Bio Roggenvollkornmehl aber quasi in ganz Österreich im Verkauf.

Dieses Produkt wird bei SPAR jetzt zurückgerufen: SPAR Natur*pur Bio Roggenvollkornmehl 1kg

Mindesthaltbarkeitsdatum: 31. März 2027

Chargennummer: 260836

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Produktrückruf: Dieses Mehl „nicht mehr verwenden“

Hat man das Produkt bereits gekauft und bei sich zu Hause, sollte es „nicht mehr verwendet werden“, warnt der Supermarkt-Riese weiter. Gleichzeitig kann man es direkt im nächstgelegenen Geschäft – egal ob Euro-, Inter- oder normaler Spar-Markt oder bei Maximarkt bzw. einem SPAR-Gourmet – zurückgeben. Den Kaufpreis bekommt man dann auch ohne Rechnung rückerstattet. Sollte man noch weitere Fragen haben, wird darum gebeten, diese direkt an den Hersteller unter office@kittelmuehle.at oder an das SPAR-Service-Team unter office@spar.at bzw. telefonisch an 0800 22 11 20 zu richten.

©5 Minuten Dieser Zettel ist an den SPAR-Kassen derzeit ausgehängt.

Weiterer SPAR-Rückruf kürzlich bekannt geworden

Kürzlich wurde bei SPAR übrigens auch noch ein weiteres Produkt zurückgerufen. Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Salmonellen hat der Supermarkt-Riese nämlich auch die S-Budget Tagliatelle mir Ei, 500g, und dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 24. März 2028 zurückgerufen. Alles dazu auch hier: Salmonellen-Alarm bei SPAR-Nudeln: „Nicht zum Verzehr geeignet“. Außerdem läuft die Suche nach einem zweiten mit Rattengift vergifteten Hipp-Babybreiglas immer noch. Mehr dazu könnt ihr auch hier nachlesen: HiPP-Rückruf: Suche nach zweitem manipulierten Glas läuft weiterhin.