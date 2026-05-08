Zwei Festnahmen: Goldschmuggel-Netzwerk aufgeflogen

Mutmaßliches Goldschmuggel-Netzwerk zwischen Österreich und Italien: Zwei Verdächtige wurden von der italienischen Finanzpolizei festgenommen. Große Mengen an Gold und Bargeld wurden sichergestellt.

Es sollen sechs Kilogramm Gold sowie mehr als eine Million Euro Bargeld beschlagnahmt worden sein. Zusätzlich stellten die Ermittler Immobilien, Fahrzeuge und Bankkonten im Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro sicher.

Es sollen sechs Kilogramm Gold sowie mehr als eine Million Euro Bargeld beschlagnahmt worden sein. Zusätzlich stellten die Ermittler Immobilien, Fahrzeuge und Bankkonten im Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro sicher.

Die italienische Finanzpolizei hat zwei Männer aus der Provinz Vicenza wegen des Verdachts auf grenzüberschreitende Geldwäsche festgenommen. Das berichtet die „Krone“. Konkret geht es dabei um einen mutmaßlichen illegalen Goldhandel zwischen Italien und Österreich. Wie Behörden berichten, wurden sechs Kilogramm Gold und mehr als eine Million Euro Bargeld beschlagnahmt. Außerdem stellten die Ermittler Immobilien, Fahrzeuge und Bankkonten im Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro sicher.

Ermittlungen laufen bereits seit einem Jahr

Die Ermittlungen sollen bereits nach einer Verkehrskontrolle im Mai 2025 begonnen haben, bei der bei einem österreichischen Staatsbürger mit türkischen Wurzeln mehr als 660.000 Euro Bargeld in einem Auto entdeckt wurden. Im Zuge der Untersuchungen deckten die Behörden laut eigenen Angaben ein organisiertes System für den Transport von hochreinem 24-Karat-Gold von Italien nach Österreich auf.

Schmuggel soll über die Autobahn erfolgt sein

Der Schmuggel wäre über das Autobahnnetz erfolgt – mit Übergaben in der Nähe von Ausfahrten der Brennerautobahn A22 unweit der österreichischen Grenze oder direkt in Österreich. Den Ermittlern zufolge fanden die Transporte wöchentlich statt, wobei pro Fahrt zwischen drei und fünf Kilogramm Gold gehandelt worden sein sollen. Für die Kommunikation sollen verschlüsselte Messenger-Dienste mit automatischer Löschfunktion verwendet worden sein, um Ermittlungen zu erschweren.