Recht auf Stundenerhöhung: Neues Teilzeit-Gesetz in Planung

Wer in Teilzeit arbeitet und mehr Stunden machen will, der soll künftig einen klaren Anspruch darauf bekommen. SPÖ-Arbeitsministerin Korinna Schumann plant ein neues Teilzeit-Gesetz.

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) plädiert für eine Einführung eines gesetzlich verankerten Anspruchs auf Stundenerhöhung bei Teilzeitkräften. Laut Schumann soll dieses Thema weiter vorangetrieben werden und aktiv in Bundesregierung und die derzeitigen Budgetverhandlungen eingebracht werden.

Spielraum schaffe geplante Lohnnebenkostensenkung

Sofern keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen, dürfe dieser Regelung nichts im Wege stehen. „Menschen, die mehr arbeiten möchten, brauchen bessere und verbindlichere Möglichkeiten“, betont Schumann. “Durch den Spielraum der Unternehmen infolge der geplanten Lohnnebenkostensenkung sollte auch das gesetzlich verankerte Recht auf Aufstockung der Arbeitszeit spätestens bis 2028 möglich sein”, so die Ressortchefin. Es dürfe nicht vom Zufall abhängen, “ob Menschen mehr arbeiten können oder nicht”. “Wer mehr arbeiten will, soll dafür auch einen klaren rechtlichen Anspruch haben”, so die Ministerin.

Relevante Voraussetzung sei der Ausbau der Kinderbetreuung

Voraussetzung um die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen und vorhandene Arbeitskräftepotenziale besser zu nutzen sei mehr Kinderbetreuung. Die Ministerin verwies darauf, dass beim geplanten Doppelbudget ein “zentraler Schwerpunkt” auf Investitionen in diesem Bereich liege. “Mehr Arbeitszeit darf nicht an fehlender Betreuung scheitern”, heißt es von Schumann. Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung schaffe man die Voraussetzung für “echte Wahlfreiheit am Arbeitsmarkt”.