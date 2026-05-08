Keine Einigung bei KV-Verhandlungen für die Chemische Industrie

Das Angebot der Arbeitgeber einer Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro, das heute zum zweiten Mal nicht aufgebessert wurde, wurde von den Gewerkschaften GPA und PRO-GE weiterhin als nicht ausreichend erachtet und abgelehnt.

Die fünfte Verhandlungsrunde für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie wurden am Freitag von einer Kundgebung der Beschäftigten vor der Wirtschaftskammer Österreich in Wien begleitet. Dabei boten die Arbeitgeber weiterhin nicht mehr eine Einmalzahlung von 250 Euro – was von den Gewerkschaftern abgelehnt wurde.

Arbeitnehmer wollen sich damit „nicht abspeisen lassen“

Die Verhandler der Arbeitnehmerseite, Mario Mayrwöger (GPA) und Hubert Bunderla (PRO-GE) kommentieren die heutigen Verhandlungen: „Die Arbeitgeber legen eine Blockadehaltung an den Tag und wollen es offenbar drauf ankommen lassen. Mit einer Einmalzahlung von 250 Euro lassen wir uns sicher nicht abspeisen.“ Das Angebot sei respektlos und eine Missachtung guter Arbeit, heißt es weiters. Es wird weiter über Maßnahmen beraten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 21. Mai geplant.