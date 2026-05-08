Mann beim Überqueren der Straße über Motorhaube geschleudert

Folgenschwere Unachtsamkeit beim Autofahren in Axams (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Eine Dame wollte mit ihrem Fahrzeug aus einem Kreisverkehr ausfahren, als sie mit einem Fußgänger kollidiert.

Am Freitag, den 8. Mai 2026 gegen 09.30 Uhr, fuhr eine 62-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf der L394 im Ortsgebiet von Axams in Richtung Süden in den sogenannten Kögele-Kreisverkehr ein und nahm anschließend die Ausfahrt in Richtung Kögelestraße.

Lenkerin übersieht Mann auf Zebrastreifen

Im Bereich des Schutzweges nach der Ausfahrt kam es zur Kollision mit einem 39-jährigen afghanischen Fußgänger, der die Straße queren wollte. Der Mann wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Innsbruck eingeliefert.