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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen verletzten mann am zebrastreifen.
Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Innsbruck eingeliefert.
Axams
08/05/2026
Auf Zebrastreifen

Mann beim Überqueren der Straße über Motorhaube geschleudert

Folgenschwere Unachtsamkeit beim Autofahren in Axams (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Eine Dame wollte mit ihrem Fahrzeug aus einem Kreisverkehr ausfahren, als sie mit einem Fußgänger kollidiert.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)

Am Freitag, den 8. Mai 2026 gegen 09.30 Uhr, fuhr eine 62-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf der L394 im Ortsgebiet von Axams in Richtung Süden in den sogenannten Kögele-Kreisverkehr ein und nahm anschließend die Ausfahrt in Richtung Kögelestraße.

Lenkerin übersieht Mann auf Zebrastreifen

Im Bereich des Schutzweges nach der Ausfahrt kam es zur Kollision mit einem 39-jährigen afghanischen Fußgänger, der die Straße queren wollte. Der Mann wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Innsbruck eingeliefert.

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