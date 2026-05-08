Auto mit zwei Kleinkindern stürzt in 10 Meter tiefe Böschung

Vier Insassen wurden bei einem Autounfall in Gschnitz (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) verletzt. Eine 64-Jährige, eine 31-Jährige und zwei Kleinkinder stürzten eine steile Böschung hinunter.

Eine 64-jährige Auto-Lenkerin war am Freitag, den 08.05.2026 gegen 13.40 Uhr auf der Gschnitztal-Landesstraße taleinwärts in westliche Fahrtrichtung unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zwei Kleinkinder im Alter von einem Jahr und zweieinhalb Jahren auf der Rückbank. Deren 31-jährige Mutter war ebenfalls im Auto, sie saß auf dem Beifahrersitz.

Das Fahrzeug mit den vier Insassen krachte gegen eine Leitschiene

Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer Leitschiene. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und stürzte über eine etwa zehn Meter tiefe Böschung ab. Es kam schließlich auf den Rädern zum Stillstand. Alle Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Die Fahrzeuglenkerin wurde nach der Erstversorgung mittels Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Innsbruck verbracht. Die beiden Kleinkinder sowie deren Mutter wurden zur weiteren medizinischen Abklärung und Versorgung mittels Rettungswagen ebenfalls in das Landeskrankenhaus Innsbruck eingeliefert. Die beiden Kleinkinder waren entsprechend ihrem Alter und ihrer Körpergröße ordnungsgemäß in geeigneten Rückhalteeinrichtungen gesichert. Durch den Verkehrsunfall wurde eine Straßenlaterne, ein Gefahrenzeichen sowie die Leitschiene beschädigt. Im Einsatz standen 2 Notarztfahrzeuge mit einem Einsatzleiter, 2 Rettungsfahrzeuge, 1 Notarzthubschrauber und die FF Gschnitz mit 20 Personen.













































Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 18:20 Uhr aktualisiert