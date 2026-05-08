Schüsse in Linz-Urfahr: Neue Details zu tödlicher Familientragödie

Nach der Schussattacke mit drei Toten in Linz-Urfahr kommen weitere Hintergründe ans Licht. Die Ermittlungen deuten auf ein familiäres Motiv hin.

Nach der tödlichen Schussattacke am 7. Mai in Linz-Urfahr, bei der ein 88-Jähriger seine Ehefrau und die gemeinsame Tochter erschoss und anschließend Suizid beging, liegen neue Erkenntnisse vor. Laut eines Berichts der Kronen Zeitung dürfte ein Erbstreit eine zentrale Rolle gespielt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann verhindern wollte, dass seine Tochter über das Familienvermögen verfügt. In einer persönlichen Erklärung soll er seine Sorge geäußert haben, dass das Geld durch Entscheidungen der Tochter verloren gehen könnte. Stattdessen habe er beabsichtigt, das Erbe den Enkelkindern zukommen zu lassen.

Streit um Pflicht-Anteil als möglicher Auslöser

Den Ermittlungen zufolge hatte die Tochter bereits Vermögenswerte erhalten. Offenbar bestand die Befürchtung, sie könnte diese nach dem Tod der Eltern veräußern und auch weitere Teile des Nachlasses beanspruchen. Dokumente sollen darauf hindeuten, dass sie auf ihren gesetzlichen Pflichtteil nicht verzichten wollte. Ob die Ehefrau in die Überlegungen des Täters eingeweiht war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Obduktion bestätigt Ablauf der Tat

Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen liefern weitere Details zum Tathergang. Insgesamt wurden mehrere Schüsse abgegeben. Sowohl die Tochter als auch die Ehefrau wurden aus kurzer Distanz tödlich getroffen. Anschließend richtete sich der Mann selbst. Die Ermittlungen der Behörden zu den genauen Hintergründen dauern weiterhin an.