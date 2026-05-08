Einbrecher erschossen: Prozess in Salzburg begonnen

Am Freitag Vormittag hat am Landesgericht Salzburg ein Prozess begonnen, der für bundesweites Aufsehen sorgt. Es geht um jenen 66-jährigen Mann, der letzten Sommer einen Einbrecher erschossen hat.

Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes drohen dem Mann zehn bis 20 Jahre Haft oder eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.

Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes drohen dem Mann zehn bis 20 Jahre Haft oder eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten laut Berichten des ORF Salzburg Mord vor, die Verteidigung spricht von Notwehr. Der Angeklagte ist gerichtlich unbescholten und sitzt sich seit 17. Oktober 2025 in Untersuchungshaft.

Einbrecher und Partnerin brechen im Juli 2025 in das Haus des Salzburgers ein

Die Tat selbst ereignete sich am Nachmittag des 31. Juli im Stadtteil Gnigl. Der 31-jährige Einbrecher und seine Partnerin drangen gemeinsam in das Haus des Salzburgers ein. Über den eingeschnittenen Maschendrahtzaun sollen sie über den Garten zur Terrasse gelangt sein. Dann stahl das Duo sämtliches Diebesgut. Später kehrten die Diebe noch einmal zum Haus zurück. Der Bewohner kam gerade nach Hause, als er das Paar erwischte. Daraufhin erschoss der Mann den Einbrecher (31). Seine Partnerin (30) wurde am Tatort gefasst und wurde im Dezember am Landesgericht Salzburg zu einer Strafe von 15 Monaten Haft, zwei Monate davon unbedingt.

Zwei Versionen der Geschichte

Die beiden Einbrecher hätten das Wohnhaus, das der Schwester des Angeklagten gehört, für unbewohnt gehalten, erklärte die Staatsanwältin bei dem Geschworenenprozess am Landesgericht Salzburg. Als der Beschuldigte nach Hause kam und bemerkte, dass die Türe zum Vorhaus leicht geöffnet war und die Zierdecke auf seiner Waffenkassette fehlte, sei er davon ausgegangen, dass sich Einbrecher im Haus aufhielten. Er soll dann, anstatt die Polizei zu rufen, zur Waffe gegriffen haben und einen Warnschuss abgegeben haben. Daraufhin sollen die Diebe die Flucht ergriffen haben.

Mann soll trotz versuchter Flucht der Diebe einen tödlichen Schuss abgesetzt haben

Daraufhin sei der Angeklagte den beiden nachgelaufen. Er habe auf der Terrasse zwei Warnschüsse abgegeben, hätte sich niedergekniet, um besser zielen zu können, und einen Schuss auf den Körper des ungarischen Staatsbürgers abgefeuert, heißt es von der Staatsanwältin.

Angeklagter betont, dass er mit Messer von Dieb angegriffen worden sei

Der Angeklagte selbst betont wiederum, er sei vom Einbrecher mit einem Messer attackiert worden. Dies und seine spätere Version im Zuge der Tatrekonstruktion, der Einbrecher habe ihn mit einer Flexscheibe attackiert, bezeichnete die Staatsanwältin als nicht glaubwürdig und als „Schutzbehauptung“. Auf dem Messer, das auf der Terrasse lag, sei keine DNA-Spur des Angeklagten gefunden worden.

Angeklagter wegen Tatbegehungsgefahr bereits im Herbst festgenommen

Die Festnahme des Angeklagten im Herbst wurde nicht wegen des Falles selbst, sondern aufgrund von Tatbegehungsgefahr angeordnet. Der Mann habe trotz der laufenden Ermittlungen und eines gegen ihn verhängten vorläufigen Waffenverbots versucht, seine Faustfeuerwaffe von der Landespolizeidirektion Salzburg zurückzubekommen. Er brauche diese laut eigenen Angaben, um sich gegen Dämmerungseinbrüche schützen zu können.