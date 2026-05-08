Erhebliche Verletzungen bei Arbeitsunfall in Lauterach

Zu einem fatalen Arbeitsunfall kam es am Freitag, den 8. Mai, in Lauterach (Vorarlberg). Im Zuge von Reifenschäumarbeiten wurden zwei Männer schwer verletzt.

Am 08.05.2026 gegen 15.10 Uhr ereignete sich in einem Betrieb in Lauterach ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem zwei Mitarbeiter erheblich verletzt wurden. Im Zuge von Reifenschäumarbeiten – einem Verfahren, bei dem Reifen mit einem Spezialgemisch befüllt werden, das den Reifen widerstandsfähiger macht – kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Riss an einem Baumaschinenreifen. Das Leergewicht beträgt etwa 500 Kilogramm.

Mitarbeiter wird durch Druckwelle aus Füllmittel zurückgeschleudert

Dabei trat das Füllmittel explosionsartig aus. Einer der beiden beteiligten Mitarbeiter wurde durch die Druckwelle zurückgeschleudert, der zweite durch den umstürzenden Reifen eingeklemmt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde ein Verletzter mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhauses Feldkirch geflogen, der zweite mit der Rettung in das Landeskrankenhauses Bregenz gebracht. Im Einsatz standen der Notarzt-Hubschrauber Christopherus 8, mehrere Rettungsfahrzeuge, ein Notarztwagen mit Besatzung, ein Kriseninterventionsteam und 2 Polizeistreifen.