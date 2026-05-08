Dramatische Szenen: Auto geht in Flammen auf – mehrere Verletzte

Frontalcrash auf der B3 bei Saxen im oberösterreichischen Bezirk Perg: Drei Menschen wurden verletzt, eines der Fahrzeuge ging in Flammen auf. Ersthelfer reagierten rasch und verhinderten Schlimmeres.

Eine 57-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr mit ihrem Wagen am 8. Mai 2026 gegen 12.50 Uhr auf der B3 Donaustraße Richtung Grein. Zur selben Zeit war eine 35-Jährige aus dem Bezirk Melk/NÖ mit ihrem Wagen gemeinsam mit ihrem 37-jährigen Ehemann auf der B3 Richtung Perg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich Dornach, Gemeindegebiet von Saxen, zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Wagen der 35-Jährigen begann kurz darauf im Motorraum zu brennen. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer eilten sofort zu Hilfe, löschten den Brand mit einem Feuerlöscher und zogen die drei Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen.

Drei Personen verletzt

Alle drei wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum bzw. Landesklinikum Amstetten eingeliefert. Die B3 war während der Unfallaufnahme im Bereich Dornach für etwa zwei Stunden totalgesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.