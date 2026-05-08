Parkhaus-Drama in Gmunden: Verkehrsstreit eskaliert brutal

Nach einem riskanten Fahrmanöver auf der B145 (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich eskalierte ein Streit zwischen zwei Autofahrern in Gmunden. Im Anschluss kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einer Drohung.

Zu einem Streit unter zwei Autofahrern aus dem Bezirk Gmunden, 41 und 42 Jahre alt, kam es am 8. Mai 2026 gegen 9.30 Uhr auf der B145 zwischen Ebensee und Gmunden. Bei einem Überholmanöver des 41-Jährigen dürfte der 42-Jährige geschnitten worden sein. Jedenfalls fuhr er danach dem 41-Jährigen knapp auf und betätigte mehrmals die Lichthupe.

Passant wählte nach Eskalation den Notruf

Als die beiden in einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in Gmunden einparkten, näherte sich der 42-Jährige von hinten, schlug auf seinen Kontrahenten ein und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Anschließend flüchtete der Angreifer, konnte jedoch vom 41-Jährigen wieder eingeholt werden. Aufgrund der anhaltenden verbalen Auseinandersetzung wählte ein Passant den Notruf. Beide Männer werden angezeigt.