Thomas Brezina trauert um verstorbene „Liesl“

Wer Thomas Brezina auf seinen sozialen Kanälen folgt, der hat "Liesl" sicher schon einmal gesehen. Die langjährige Freundin des Star-Autoren ist nun im Alter von 108 Jahren friedlich entschlafen.

Ihr Motto war: „Lächeln. Auch wenn dir nicht danach zumute ist”.

Ihr Motto war: „Lächeln. Auch wenn dir nicht danach zumute ist”.

Details nennt Thomas Brezina nicht. Auf Facebook teilt er allerdings ein rührendes Posting über eine einzigartige Frau, die er in seinem Leben nicht missen wollte. Die 108-Jährige sei still und friedlich entschlafen. Brezina bedankt sich für Zeit, die er mit „Liesl“ verbringen durfte.