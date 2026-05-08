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/ ©Montage: Canva/Facebook/Thomas Brezina
auf dem bild von 5min.at sieht man thomas brezina mit einer verstorbenen freundin.
Ihr Motto war: „Lächeln. Auch wenn dir nicht danach zumute ist”.
Wien
08/05/2026
Friedlich gegangen

Thomas Brezina trauert um verstorbene „Liesl“

Wer Thomas Brezina auf seinen sozialen Kanälen folgt, der hat "Liesl" sicher schon einmal gesehen. Die langjährige Freundin des Star-Autoren ist nun im Alter von 108 Jahren friedlich entschlafen.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(52 Wörter)

Details nennt Thomas Brezina nicht. Auf Facebook teilt er allerdings ein rührendes Posting über eine einzigartige Frau, die er in seinem Leben nicht missen wollte. Die 108-Jährige sei still und friedlich entschlafen. Brezina bedankt sich für Zeit, die er mit „Liesl“ verbringen durfte.

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