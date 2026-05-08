Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Lustenau

In Lustenau (Vorarlberg) kam ein Radfahrer am Freitag bei einer Kollision mit einem LKW ums Leben. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Seitens der Polizei waren mehrere Streifen, der Polizeihubschrauber Libelle sowie eine Drohne der Landespolizeidirektion Vorarlberg im Einsatz. Der Mann konnte nicht mehr gerettet werden.

Seitens der Polizei waren mehrere Streifen, der Polizeihubschrauber Libelle sowie eine Drohne der Landespolizeidirektion Vorarlberg im Einsatz. Der Mann konnte nicht mehr gerettet werden.

Am Freitag, den 08.05.2026 ereignete sich gegen 13.35 Uhr auf der Reichsstraße L203 in Lustenau ein schwerer Verkehrsunfall, der für einen Radfahrer tödlich endete. Ein LKW-Fahrer fuhr auf der L203 aus Richtung Hard kommend in Richtung Zollamt Lustenau. Auf Höhe des Streckenkilometers 11,22, bei der Kreuzung Blumenaustraße, bog er nach rechts in die Blumenaustraße ein.

Radfahrer von LKW erfasst – Reanimationsmaßnahmen erfolglos

Zur selben Zeit befuhr ein Radfahrer den Fahrradstreifen am rechten Rand der Reichsstraße in dieselbe Fahrtrichtung. Beim Abbiegevorgang des LKW kam es zur seitlichen Kollision mit dem auf dem Fahrradstreifen fahrenden Radfahrer. Der Radfahrer wurde von der rechten Seite des LKW erfasst und schwer verletzt. Eine kurz nach dem Unfall zufällig vorbeifahrende Streife der Polizeiinspektion Lustenau begann umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, die bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fortgeführt wurden. Trotz aller Bemühungen erlag der Radfahrer seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle.

Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Beiziehung eines Unfallsachverständigen sowie die Obduktion des Verstorbenen an. Ein Alkomattest beim LKW-Fahrer verlief negativ. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Lustenau mit vier Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften, die Rettung Dornbirn und Hohenems mit einem Notarzt sowie ein Unfallsachverständiger. Seitens der Polizei waren mehrere Streifen, der Polizeihubschrauber Libelle sowie eine Drohne der Landespolizeidirektion Vorarlberg im Einsatz. Die L203 war im Kreuzungsbereich Reichsstraße/Blumenaustraße von ca. 13.40 Uhr bis 17.05 Uhr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 21:07 Uhr aktualisiert