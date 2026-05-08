Das Samstags-Wetter in Österreich großteils sonnig

Der Tag beginnt meist sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich generell immer mehr Quellwolken - mit Schwerpunkt von den Hohen Tauern über die Nockberge und Niederen Tauern bis zum Semmering.

Am Vormittag wird es fast überall sonnig und warm. Am Nachmittag mischen sich Wolken dazu.

Am Vormittag wird es fast überall sonnig und warm. Am Nachmittag mischen sich Wolken dazu.

Großteils überwiegt der Sonnenschein, am meisten Sonne gibt es dabei in der Früh und am Vormittag in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten. Es ziehen allerdings auch ein paar Wolkenfelder durch, und ab Mittag entstehen zusätzlich einige Quellwolken.

Im Bergland kann’s gewittern

Im Tagesverlauf gehen dann vor allem im Bergland gebietsweise Regenschauer und Gewitter nieder, die meisten in der Steiermark und in Kärnten, und manche Schauer dürften dann auch in die südliche Steiermark und ins Südburgenland ziehen, eventuell auch ins Klagenfurter Becken. Im Norden und Osten bleibt es größtenteils trocken. Im Laufe des Tages kommt teilweise wieder lebhafter Wind aus unterschiedlicher Richtung auf. Die Temperaturen erreichen 18 bis 26 Grad.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 21:24 Uhr aktualisiert