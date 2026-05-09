Zufällig gezogen: 51 Österreicher sind jetzt 100.000 Euro reicher

100.000 Euro sind es, die jetzt am Konto von nicht weniger als 51 Österreichern landen. Und sie alle wurden zufällig ausgewählt, die einzige Zahl, die stimmen musste, war die Quittungsnummer. Wir wissen, wer gewonnen hat.

Immer wieder finden bei EuroMillionen Sonderziehungen statt. Bei jeder einzelnen Ziehung ist es etwa der „ÖsterreichBonus“ in Höhe von 100.000 Euro, der Dienstags und Freitags an je einen zufällig gezogenen Tipp hierzulande ausgezahlt wird. Und alle paar Monate gibt es zusätzlich noch eine deutlich größere Ziehung, wo deutlich mehr Geld im Topf ist. So auch bei den vergangenen beiden Ziehungen am 5. und 8. Mai 2026.

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Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

50 EuroMillionen-Teilnehmer bekommen durch SuperBonus 100.000 Euro

Wie schon Anfang November 2025 – alles dazu hier: 50 Österreicher zufällig gezogen, jeder Einzelne bekommt 100.000 Euro – wurde auch jetzt, Anfang Mai 2026, wieder 50 Österreichern ein warmer Geldregen beschert, wobei genauer gesagt waren es sogar 51, da einmal zwei Personen mit einem Teamtipp gewonnen haben. Mit Ausnahme vom Teamtipp, wo der Gewinn geteilt wird (also je 50.000 Euro), bekommt jetzt jeder von ihnen 100.000 Euro und dafür musste „nur“ die Quittungsnummer stimmen. Hat man bei einer der beiden genannten Ziehungen teilgenommen, war man automatisch im Topf. Die 51 Gewinne waren genau wie die beiden ebenfalls gezogenen „ÖsterreichBoni“ für Menschen bestimmt, die ihre Tipps hierzulande abgegeben haben.

5,1 Millionen Euro an österreichische EuroMillionen-Teilnehmer verteilt

Insgesamt wurden am Freitag, 8. Mai 2026, also eigentlich 52 Quittungsnummern gezogen (einmal der ÖsterreichBonus, 50 bzw. 51 Mal der so genannte „SuperBonus„) und damit 5,1 Millionen Euro extra verteilt. Inklusive dem Dienstags-„ÖsterreichBonus“ waren es sogar 53 Quittungsnummern und 5,2 Millionen Euro, die zufällig ausgelost wurden. Macht 51 Österreicher, die je 100.000 Euro bekommen und zwei weitere, die sich die 100.000 Euro teilen. Auf „win2day“ sind diese auch schon ausgewiesen, wir fassen die Gewinnernummern hier für euch in der folgenden Infobox zusammen. Aus welchen Bundesländern die 53 Gewinner sind, ist derzeit übrigens noch unklar.