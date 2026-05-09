Zufällig gezogen: 51 Österreicher sind jetzt 100.000 Euro reicher
100.000 Euro sind es, die jetzt am Konto von nicht weniger als 51 Österreichern landen. Und sie alle wurden zufällig ausgewählt, die einzige Zahl, die stimmen musste, war die Quittungsnummer. Wir wissen, wer gewonnen hat.
Immer wieder finden bei EuroMillionen Sonderziehungen statt. Bei jeder einzelnen Ziehung ist es etwa der „ÖsterreichBonus“ in Höhe von 100.000 Euro, der Dienstags und Freitags an je einen zufällig gezogenen Tipp hierzulande ausgezahlt wird. Und alle paar Monate gibt es zusätzlich noch eine deutlich größere Ziehung, wo deutlich mehr Geld im Topf ist. So auch bei den vergangenen beiden Ziehungen am 5. und 8. Mai 2026.
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50 EuroMillionen-Teilnehmer bekommen durch SuperBonus 100.000 Euro
Wie schon Anfang November 2025 – alles dazu hier: 50 Österreicher zufällig gezogen, jeder Einzelne bekommt 100.000 Euro – wurde auch jetzt, Anfang Mai 2026, wieder 50 Österreichern ein warmer Geldregen beschert, wobei genauer gesagt waren es sogar 51, da einmal zwei Personen mit einem Teamtipp gewonnen haben. Mit Ausnahme vom Teamtipp, wo der Gewinn geteilt wird (also je 50.000 Euro), bekommt jetzt jeder von ihnen 100.000 Euro und dafür musste „nur“ die Quittungsnummer stimmen. Hat man bei einer der beiden genannten Ziehungen teilgenommen, war man automatisch im Topf. Die 51 Gewinne waren genau wie die beiden ebenfalls gezogenen „ÖsterreichBoni“ für Menschen bestimmt, die ihre Tipps hierzulande abgegeben haben.
5,1 Millionen Euro an österreichische EuroMillionen-Teilnehmer verteilt
Insgesamt wurden am Freitag, 8. Mai 2026, also eigentlich 52 Quittungsnummern gezogen (einmal der ÖsterreichBonus, 50 bzw. 51 Mal der so genannte „SuperBonus„) und damit 5,1 Millionen Euro extra verteilt. Inklusive dem Dienstags-„ÖsterreichBonus“ waren es sogar 53 Quittungsnummern und 5,2 Millionen Euro, die zufällig ausgelost wurden. Macht 51 Österreicher, die je 100.000 Euro bekommen und zwei weitere, die sich die 100.000 Euro teilen. Auf „win2day“ sind diese auch schon ausgewiesen, wir fassen die Gewinnernummern hier für euch in der folgenden Infobox zusammen. Aus welchen Bundesländern die 53 Gewinner sind, ist derzeit übrigens noch unklar.
Diese Quittungsnummern gewinnen jeweils 100.000 Euro:
ÖsterreichBonus:
- Dienstag, 5. Mai: 720 545 2497
- Freitag, 8. Mai: 720 652 9144
SuperBonus:
- 711 479 3566
- 711 517 2245
- 715 294 6621
- 715 306 8973
- 715 326 7261
- 715 359 0244
- 715 365 3504
- 715 366 1024
- 715 368 3419
- 715 369 5404
- 715 398 9672
- 715 403 0586
- 715 404 8839
- 720 520 2187
- 720 520 7149
- 720 520 9391
- 720 534 8401
- 720 540 4312
- 720 541 2605
- 720 543 5125
- 720 548 1053
- 720 548 8350
- 720 549 3860
- 720 566 6021
- 720 576 7298
- 720 581 5671
- 720 582 3356
- 720 609 6802
- 720 613 8881
- 720 614 9524
- 720 618 1288
- 720 618 2402
- 720 621 6203
- 720 626 2596
- 720 632 6852
- 720 641 5365
- 720 644 4846
- 720 645 5228
- 720 649 5164
- 720 650 2603
- 720 652 4763
- 720 653 3995
- 720 654 4561
- 720 660 8409
- 720 663 2562
- 720 663 4118
- 720 667 1610
- 720 668 3794
- 720 670 7628
Teamtipp (je 50.000 Euro):
- 720 652 6427
- 720 652 6429
alle Angaben ohne Gewähr