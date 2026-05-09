Sprit sparen mit Stecker? ÖAMTC warnt vor Abzocke

Sprit sparen mit einem Stecker bei den hohen Preisen? Klingt verlockend. Laut Experten bringen die angeblichen Spritspar-Gadgets aber überhaupt nichts – und können für Autofahrer sogar teuer werden.

Die aktuellen Spritpreise in Österreich machen vielen Autofahrern zu schaffen. Deshalb suchen viele nach Möglichkeiten, den Verbrauch ihres Fahrzeugs zu senken. Genau das nutzen allerdings auch Anbieter fragwürdiger Produkte aus. So berichtet etwa der Mobilitätsclub ÖAMTC, dass dort immer wieder Anfragen zu angeblichen Spritspar-Helfern eingehen. „Immer wieder machen uns Mitglieder auf Angebote aufmerksam, die wundersame Einsparungen versprechen. Neben den seit Jahren regelmäßig auftauchenden Metallstiften und Zusatzstoffen für den Tank sind ‚Dongles‘, also elektrische Module, die an der Diagnosebuchse angeschlossen werden können, die neueste Masche“, fasst ÖAMTC-Techniker Dominik Darnhofer zusammen. „Diese Module sollen, so das Versprechen, in die Bordelektronik eingreifen und damit den Verbrauch reduzieren.“

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Funktioniert der Stecker zum Sprit sparen wirklich?

Eine Untersuchung, die unter anderem vom deutschen ÖAMTC-Partnerclub ADAC durchgeführt wurde, zeigt allerdings ein anderes Bild. Der „Dongle“ blinkt zwar nach dem Anstecken, eine Kommunikation mit dem Fahrzeug findet aber nicht statt. „Fakt ist: Keines dieser Produkte wirkt sich positiv auf den Verbrauch aus, die versprochenen Einsparungen konnten in keinem wissenschaftlichen Test nachgewiesen werden. Wir haben bereits vor Jahren gemeinsam mit der TU Wien sowohl am Rollenprüfstand als auch auf der Straße Untersuchungen durchgeführt – immer mit dem gleichen Ergebnis: Es bringt keinerlei Vorteil, ein solches ‚Wundermittel‘ zu verwenden“, erklärt der ÖAMTC-Experte.

Betrüger verkaufen Gadgets zum Sprit sparen

Technische Schäden verursachen solche Produkte laut ÖAMTC in der Regel zwar nicht. „Sehr wohl aber der Geldbörse – also genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen wollte“, stellt Darnhofer klar. Der Mobilitätsclub rät daher dringend vom Kauf solcher Gadgets ab. Außerdem machen sich auch Betrüger, die Situation zu nutzen. Mehr dazu hier: Sprit sparen mit Stecker? Warum hier Vorsicht angesagt ist.