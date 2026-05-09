„Schlag ins Genick“: Branche warnt vor E-Auto-Plänen

Die Regierung plant für Elektroautos einen Sachbezug einzuführen. Doch das sorgt für alles andere als Zustimmung.

Der österreichische Fahrzeughandel reagiert mit scharfer Kritik auf die Pläne der Bundesregierung, künftig auch für Elektroautos einen Sachbezug einzuführen. Mehr dazu hier: E-Auto-Hammer: Regierung plant neue Steuer für Dienstwagen. Obmann-Stellvertreter Burkhard Ernst warnt vor deutlichen Folgen für die E-Mobilität: „Die Wirtschaft ist der wichtigste Treiber der Mobilitätswende.“ Die Einführung eines Sachbezugs könne E-Autos für Nutzer „um bis zu fast 500 Euro im Monat verteuern und damit die Bereitschaft zum Umstieg ersticken“.

Versicherungssteuer und Kaufprämie hätten E-Mobilität geschädigt

Bereits die Einführung der motorbezogenen Versicherungssteuer im letzten Jahr und das Auslaufen der Kaufprämie hätten der E-Mobilität zugesetzt. „Wenn jetzt auch noch ein Sachbezug von einigen Hundertern im Monat als zusätzliche Belastung eingeführt wird, werden Unternehmen und Mitarbeiter rasch die Bereitschaft zum Umstieg verlieren“, so Ernst.

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Trendumkehr wegen Sachbezug

Laut Zulassungsstatistik haben bereits sechs von zehn neu zugelassenen Autos einen Hybrid- oder Elektroantrieb, dabei entfallen rund 66 Prozent aller Neuzulassungen auf Firmen. Damit sind die Unternehmen eigentlich die Treiber der gewünschten Veränderung im Mobilitätsbereich. Werden elektrische Firmenwagen steuerlich unattraktiver, drohe laut Fahrzeughandel eine Trendumkehr. „Es wäre einfach ökologisch und ökonomisch der völlig falsche Weg, nun einen Sachbezug einzuführen“, betont Ernst.

Kritik von vielen Branchen

Auch aus anderen Branchen und von Unternehmen mit großen E-Fuhrparks gibt es Kritik. Viele Betriebe hätten ihre Fahrzeuge im Vertrauen auf stabile steuerliche Regelungen angeschafft. „Eine plötzliche Abkehr davon wäre für sie alle ein Schlag ins Genick“, erklärt Ernst. Der Fahrzeughandel fordert deshalb eine „Aussetzung und Überarbeitung“ der Pläne.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 09:29 Uhr aktualisiert