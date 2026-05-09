Polizei erkennt Mann wieder – dann startet die Flucht

Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land versuchte am Freitagabend vor einer Polizeistreife zu flüchten. Der Mann war laut Polizei bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen.

Die Polizeistreife nahm die Verfolgung des 37-Jährigen auf, verlor ihn jedoch vorerst aus den Augen.

Die Polizeistreife nahm die Verfolgung des 37-Jährigen auf, verlor ihn jedoch vorerst aus den Augen.

Eine Polizeistreife bemerkte den Fahrzeuglenker am Freitag, dem 8. Mai 2026, gegen 20.50 Uhr entlang der L1238 im Gegenverkehr. „Da dieser bereits mehrfach wegen Fahren ohne Führerschein erwischt wurde, wendete die Streife und fuhr dem Lenker hinterher, der plötzlich mit überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr“, berichten die Beamten. Aufgrund der zahlreichen Seitenstraßen verlor sich seine Spur vorerst. Die Polizisten suchten daraufhin an seiner Wohnadresse weiter.

Polizei traf Mann zuhause an

Kurze Zeit später konnte der 37-Jährige an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ. „Ein Alkovortest verlief negativ. Der 37-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land wird angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.